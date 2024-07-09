Саудиты угрожают ЕС продажей долга, если те продолжат давление на замороженные активы РФ

Саудовская Аравия намекнула, что может продать европейские долговые обязательства, если страны-члены G7 решат конфисковать почти 300 млрд долл замороженных активов РФ.

Об этом сообщает Bloomberg.

Саудовская Аравия в начале этого года частно намекнула, что может продать некоторые европейские долговые обязательства, если страны Большой семерки решат арестовать почти 300 миллиардов долларов из замороженных активов России.

Министерство финансов Саудовской Аравии сообщило некоторым партнерам по G-7 о своем несогласии с этой идеей, которая имела целью поддержать Украину, а один из них назвал ее завуалированной угрозой.

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Сообщается, что саудовцы конкретно упоминали о долгах, выпущенных французским казначейством.

В мае и июне G7 изучала различные варианты в отношении средств российского центрального банка. В конце концов, группа согласилась использовать полученные доходы и оставить сами активы в покое, несмотря на то, что США и Великобритания настаивали на том, чтобы союзники рассмотрели более смелые варианты, в том числе прямой захват.

Отмечается, что некоторые страны-члены G7 были против этой идеи, опасаясь, что это может подорвать валюту.

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В сообщении отмечают, что запасы саудовского королевства в евро и французских облигациях могут составлять десятки млрд евро, но, вероятно, они недостаточно велики, чтобы их продажа имела существенное значение.

Европейские чиновники все еще обеспокоены тем, что другие страны могут последовать примеру Саудовской Аравии.

Позиция Саудовской Аравии изменилась после того, как страны G-7 выступили с предложением, которое не предусматривало экспроприации активов.

В сообщении добавляют, что также Саудовская Аравия владеет казначейскими облигациями США на 135 млрд долл.

Напомним:

Саудовская Аравия в июне испытала падение поставок нефти за границу до 10-месячного минимума на фоне жесткой конкуренции на ключевых рынках, в то время, как ее собственные потребности резко выросли.

Суверенный фонд благосостояния Саудовской Аравии вышел на прибыль в 2023 году, хотя в 2022 году потерпел 11 млрд долл убытков.