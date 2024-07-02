Саудівський фонд добробуту з капіталом майже 1 трильйон доларів почав отримувати прибуток

Суверенний фонд добробуту Саудівської Аравії вийшов на прибуток у 2023 році, хоча у 2022 році зазнав 11 млрд дол збитків.

Про це повідомляє Bloomberg.

Державний інвестиційний фонд (ДІФ) заробив 25 мільярдів доларів від інвестиційної діяльності минулого року, порівняно зі збитками в 11 мільярдів доларів у 2022 році.

Дохід від дивідендів та кращі показники від сторонніх фондів також допомогли підвищити ефективність діяльності.

Реклама:

В повідомленні йдеться, що загальний обсяг запозичень зріс до 125 млрд дол з 85 млрд дол у 2022 році.

Зазначається, що це сталося завдяки зростанню світових ринків і також допомогло зміцнити позиції фонду як одного з найбільших інвесторів з державною підтримкою на Близькому Сході.

ДІФ контролює 925 млрд дол активів, що робить його трохи меншим за Інвестиційний фонд Абу-Дабі, найбільший суверенний фонд у регіоні.

Реклама:

Повідомляється, що фонд заробив на зростанні акцій технологічних компаній і скоротив свої частки в американських акціях, зокрема частки в Amazon.com Inc., Microsoft Corp. та Salesforce Inc. на суму понад 600 млн дол кожна, протягом першого кварталу 2024 року.

Його грошові резерви зросли до 65 млрд дол з 15 млрд дол станом на вересень 2023-го, що було найнижчим рівнем з 2020 року.

Масштаб амбіцій ДІФ, які включають фонд штучного інтелекту у розмірі 40 млрд дол, інвестиційний механізм виробництва електроніки вартістю 100 млрд дол і величезні нові розробки по всій Саудівській Аравії, які, як очікується, коштуватимуть трильйони доларів, чинить тиск як на нього, так і на королівство.

Зараз фонд володіє 16% акцій Saudi Aramco, що дає йому доступ до частини стабільного доходу від щорічних дивідендів нафтового гіганта в розмірі 125 млрд дол.

Читайте також: Кінець амбіціям. Як Саудівська Аравія будувала "місто майбутнього" в пустелі, але передумала

Нагадаємо:

Країни БРІКС підтримали ініціативу РФ щодо створення зернової біржі об'єднання та розпочинають роботу в цьому напрямку.

Іноземні інвестори зможуть купити близько 60% від пропозиції купівлі 0,7% найбільшої нафтової компанії світу Aramco, в рамках угоди з продажу акцій на суму 11,2 млрд дол.