Шмыгаль рассказал, когда улучшится ситуация со светом в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что в двадцатых числах июля ожидается улучшение ситуации.

Об этом он заявил на заседании правительства.

"Завершатся ремонтные работы на некоторых объектах генерации, что увеличит мощность в энергосистеме. Таким образом отключения будут не такими длительными", - отметил Премьер-министр.

Денис Шмыгаль отметил, что ключевым направлением работы правительства является развитие децентрализованной генерации.

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В частности, правительство разработало и уже частично запустило комплекс мер, стимулировать граждан и бизнес к энергетической устойчивости.

Напомним:

Ориентировочно, в 20-х числах июля из ремонтов выведут часть генерации электричества, что приведет к существенному смягчению графиков.

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Ситуация с доступностью электроэнергии облегчится в августе после плановых ремонтов энергоблоков АЭС и изменения погодных условий.

Экономическая правда.