Шмыгаль рассказал, когда улучшится ситуация со светом в Украине
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что в двадцатых числах июля ожидается улучшение ситуации.
Об этом он заявил на заседании правительства.
"Завершатся ремонтные работы на некоторых объектах генерации, что увеличит мощность в энергосистеме. Таким образом отключения будут не такими длительными", - отметил Премьер-министр.
Денис Шмыгаль отметил, что ключевым направлением работы правительства является развитие децентрализованной генерации.
В частности, правительство разработало и уже частично запустило комплекс мер, стимулировать граждан и бизнес к энергетической устойчивости.
Напомним:
Ориентировочно, в 20-х числах июля из ремонтов выведут часть генерации электричества, что приведет к существенному смягчению графиков.
Ситуация с доступностью электроэнергии облегчится в августе после плановых ремонтов энергоблоков АЭС и изменения погодных условий.
Экономическая правда.