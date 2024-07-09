Минимум за 1,6 миллиарда: правительство согласовало приватизацию двух конфискованных росактивов

Кабинет министров включил в перечень объектов большой приватизации два конфискованных российских предприятия: производителя стройматериалов ООО "АЭРОК" и Демуринский горно-обогатительный комбинат.

Об этом говорится в постановлении правительства, которое есть в распоряжении ЭП.

Объектами большой приватизации считаются такие, стоимость которых превышает 250 млн грн.

ООО "АЭРОК" имеет балансовую стоимость за 2023 год в 947 млн грн, а ООО "Демуринский ГОК" - 654 млн грн. Государство владеет долей в 100% в обоих предприятиях, поэтому это - минимальная сумма, за которую можно продать активы.

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До конфискации в доход государства в августе 2023 года "АЭРОК" принадлежал российскому олигарху Андрею Молчанову. Демуринский ГОК взыскали в доход государства еще в феврале 2023 года, он принадлежал Михаилу Шелкову. Ранее Служба безопасности Украины сообщила ему о подозрении - он поставлял в РФ украинское титановое сырье для производства "Калибров".

Согласно пояснительной записке к постановлению, правительство ожидает получить не менее 1,6 млрд грн от продажи двух активов. Все средства направят в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Утвердить стартовые цены и условия продажи планируется в сентябре 2024 года, после чего Фонд госимущества должен безотлагательно объявить аукцион и провести его в течение трех месяцев после объявления.

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Как ранее писала ЭП, Демуринский ГОК планировалось выставлять на приватизацию как объединенный объект с государственным ОГХК. Впоследствии глава Фонда Виталий Коваль отмечал, что о слиянии речь не идет, и сейчас продолжаются консультации относительно того, каким образом выставлять активы на продажу.

Напоминаем:

В конце мая сообщалось, что Фонд госимущества снял все аресты с корпоративных прав подсанкционного завода "Аэрок", поэтому он готов к реализации.

Продажа первых объектов большой приватизации ожидается в июле-августе этого года. Среди главных объектов - Ocean Plaza, "Аэрок", гостиница "Украина" и "ОГХК".