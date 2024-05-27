З підсанкційного заводу "Аерок" знято арешти, він готовий до продажу - голова ФДМ

Фонд держмайна зняв всі арешти з корпоративних прав підсанкційного заводу "Аерок". Тепер він готовий до реалізації.

Про це повідомив голова ФДМ Вітадій Коваль.

"На сьогодні "Аерок" — це чистий актив, який можна виставляти на онлайн-аукціон", - написав Коваль.

Він нагадав, що наразі в управлінні ФДМУ 753 санкційних активи. Близько 30% з них знаходяться на тимчасово окупованих територіях. По всіх інших об’єктах ФДМУ працює над "юридичним очищенням" і підготовкою до реалізації.

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"Всі кошти з продажу санкційних активів направляються у фонд ліквідації наслідків збройної агресії. ТОВ "Аерок" — один з найбільших виробників газобетонних виробів в Україні. Має потужності у Київській та Львівській областях. У 2023 році Вищий антикорупційний суд передав підприємство у ФДМУ", - проінформував Коваль.

"Аерок" раніше належав російському бізнесмену Андрію Молчанову.

Нагадаємо:

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У Фонді держмайна заявили, що продаж перших обʼєктів великої приватизації очікується у липні-серпні цього року. Серед головних обʼєктів - Ocean Plaza, "Аерок", готель "Україна" та "ОГХК".

Економічна правда