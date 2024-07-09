Поставки российской нефти упали больше всего с начала большой войны

Недельный показатель поставок из России упал до самого низкого уровня с момента вторжения в Украину в 2022 году.

Об этом сообщает Bloomberg.

За неделю до 7 июля недельный экспорт российской нефти упал больше всего с момента вторжения в Украину в 2022 году, а менее волатильный четырехнедельный средний показатель упал до самого низкого уровня с февраля.

Отмечается, что четкой причины для падения отгрузок не было. Не было пробелов в программах загрузки, и не было сообщений о штормах. Но поставки из Балтийского, Черного и Тихого морей сократились по сравнению с предыдущей неделей.

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Улучшение соблюдения Россией целевых показателей добычи ОПЕК+ может привести к сокращению объемов нефти, доступной для экспорта. Используя московский коэффициент пересчета 7,18 баррелей на тонну, добыча упала примерно на 360 000 баррелей в сутки в период с марта по июнь.

Сообщается, что общий объем поставок российской нефти также снизился, но это падение было смягчено четвертым подряд недельным ростом цен на нефть.

Всего 25 танкеров загрузили 18,7 млн баррелей российской нефти за неделю, завершившуюся 7 июля. Это резкое падение по сравнению с 25,66 млн баррелей на предыдущей неделе.

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В сообщении говорится, что около 900 тыс баррелей нефти в сутки было загружено на танкеры, направлявшиеся в Китай. Морской импорт азиатской страны увеличился за счет около 800 тыс баррелей нефти в день, поставляемой из России по трубопроводам либо напрямую, либо через Казахстан.

Валовая стоимость российского экспорта нефти упала до 1,44 млрд долл за неделю до 7 июля с около 1,92 млрд долл за период до 30 июня. Значительное падение потоков было частично компенсировано четвертым подряд недельным повышением цен на основные российские нефтяные потоки, что уменьшило падение доходов.

Несмотря на это, недельный валовой доход все равно был самым низким с последней недели января 2024 года.

Напомним:

Цены на нефть упали 9 июля после того, как ураган, обрушившийся на ключевой нефтедобывающий узел США в Техасе, нанес меньший ущерб, чем ожидали рынки.

Стоимость доставки флагманской сырой нефти Urals в Азию из черноморского порта Новороссийск упала до самого низкого уровня с октября.