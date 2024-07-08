Доставка нафти з Росії продовжує дешевшати, попри західні санкції
Вартість доставки флагманської сирої нафти Urals в Азію з чорноморського порту Новоросійськ впала до найнижчого рівня з жовтня.
Про це повідомляє Bloomberg.
Повідомляється, що ціна доставки флагманської російської нафти марки Urals споживачам в Азії з російського чорноморського порту Новоросійськ впала до найнижчого рівня з жовтня.
Доставка 1 млн барелів російської нафти марки Urals на північ Китаю з Новоросійська коштує 7,2 млн дол, що на 3,2 млн дол менше, ніж на початку квітня 2024 року.
Частина цих витрат безпосередньо повʼязана із санкціями впала до 2,8 млн дол, що на 4 млн дол менше за той же період.
Крім цього зазначають, що навіть теоретична вартість, яку можна пояснити лише санкціями, знизилася.
Таке падіння дозволяє російським фірмам отримувати більший шматок доходу з кожного бареля нафти, який вони продають клієнтам у Китаї та Індії, які зараз є найбільшими ринками країни, відколи європейці припинили купувати нафту.
В повідомленні йдеться, що дешевші перевезення нафти помʼякшують вплив західних санкцій.
Ця слабкість може розчарувати західних політиків, враховуючи, що десятки танкерів, які раніше брали участь у торгівлі російською нафтою, зупинилися внаслідок санкцій, накладених на судна країнами "Великої сімки" та їхніми союзниками з жовтня.
Російська нафта за експортною ціною - і до того часу, як вона потрапляє до споживачів у Китаї та Індії - зараз значно перевищує верхню межу ціни, встановлену G7, у 60 дол за барель. Вона коштує близько 75 дол за барель у Балтійському і Чорному морях, а потім 85 дол, коли вона потрапляє до Китаю та Індії
Нагадаємо:
Видобуток нафти в Росії залишатиметься стабільним протягом наступних п'яти років, попри міжнародні санкції, оскільки державна компанія ПАТ "Роснефть" розпочинає видобуток на новому великому арктичному проекті.