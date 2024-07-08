Доставка нафти з Росії продовжує дешевшати, попри західні санкції

Вартість доставки флагманської сирої нафти Urals в Азію з чорноморського порту Новоросійськ впала до найнижчого рівня з жовтня.

Про це повідомляє Bloomberg.

Повідомляється, що ціна доставки флагманської російської нафти марки Urals споживачам в Азії з російського чорноморського порту Новоросійськ впала до найнижчого рівня з жовтня.

Доставка 1 млн барелів російської нафти марки Urals на північ Китаю з Новоросійська коштує 7,2 млн дол, що на 3,2 млн дол менше, ніж на початку квітня 2024 року.

Реклама:

Частина цих витрат безпосередньо повʼязана із санкціями впала до 2,8 млн дол, що на 4 млн дол менше за той же період.

Крім цього зазначають, що навіть теоретична вартість, яку можна пояснити лише санкціями, знизилася.

Таке падіння дозволяє російським фірмам отримувати більший шматок доходу з кожного бареля нафти, який вони продають клієнтам у Китаї та Індії, які зараз є найбільшими ринками країни, відколи європейці припинили купувати нафту.

Реклама:

В повідомленні йдеться, що дешевші перевезення нафти помʼякшують вплив західних санкцій.

Ця слабкість може розчарувати західних політиків, враховуючи, що десятки танкерів, які раніше брали участь у торгівлі російською нафтою, зупинилися внаслідок санкцій, накладених на судна країнами "Великої сімки" та їхніми союзниками з жовтня.

Російська нафта за експортною ціною - і до того часу, як вона потрапляє до споживачів у Китаї та Індії - зараз значно перевищує верхню межу ціни, встановлену G7, у 60 дол за барель. Вона коштує близько 75 дол за барель у Балтійському і Чорному морях, а потім 85 дол, коли вона потрапляє до Китаю та Індії

Нагадаємо:

Видобуток нафти в Росії залишатиметься стабільним протягом наступних п'яти років, попри міжнародні санкції, оскільки державна компанія ПАТ "Роснефть" розпочинає видобуток на новому великому арктичному проекті.