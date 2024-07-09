Ціни на нафту падають через послаблення очікуваних збитків від урагану

Ціни на нафту впали 9 липня після того, як ураган, що обрушився на ключовий нафтовидобувний вузол США в Техасі, завдав меншої шкоди, ніж очікували ринки.

Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 49 центів, або на 0,6%, до 85,26 дол за барель, в той час, як американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 54 центи, або на 0,7%, до 81,79 дол.

Хоча нафтопереробка сповільнилася, а деякі виробничі майданчики були евакуйовані, основні нафтопереробні заводи уздовж узбережжя Мексиканської затоки США, схоже, зазнали мінімального впливу урагану "Берил", який після удару по узбережжю Техасу ослаб і перетворився на тропічний шторм.

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В повідомленні йдеться, що це послабило побоювання щодо перебоїв у постачанні нафти до Техасу, де видобувається 40% американської нафти.

Основні нафтоналивні порти навколо Корпус-Крісті, Галвестона і Х'юстона були закриті напередодні шторму. Судноплавний канал Корпус-Крісті знову відкрився в понеділок, а порт Х'юстона, за прогнозами, відновить роботу 9 липня у другій половині дня.

Нагадаємо:

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Вартість доставки флагманської сирої нафти Urals в Азію з чорноморського порту Новоросійськ впала до найнижчого рівня з жовтня.

Ціни на нафту впали після чотиритижневого зростання, оскільки перспектива угоди про припинення вогню в Газі послабила геополітичну напруженість на Близькому Сході.