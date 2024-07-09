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Цены на нефть падают из-за ослабления ожидаемых убытков от урагана

Вторник, 9 июля 2024, 12:51 - Алексей Артемчук

Цены на нефть упали 9 июля после того, как ураган, обрушившийся на ключевой нефтедобывающий узел США в Техасе, нанес меньший ущерб, чем ожидали рынки.

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что фьючерсы на нефть марки Brent упали на 49 центов, или на 0,6%, до 85,26 долл за баррель, в то время, как американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 54 цента, или на 0,7%, до 81,79 долл.

Хотя нефтепереработка замедлилась, а некоторые производственные площадки были эвакуированы, основные нефтеперерабатывающие заводы вдоль побережья Мексиканского залива США, похоже, испытали минимальное влияние урагана "Берилл", который после удара по побережью Техаса ослаб и превратился в тропический шторм.

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В сообщении говорится, что это ослабило опасения относительно перебоев в поставках нефти в Техас, где добывается 40% американской нефти.

Основные нефтеналивные порты вокруг Корпус-Кристи, Галвестона и Хьюстона были закрыты накануне шторма. Судоходный канал Корпус-Кристи вновь открылся в понедельник, а порт Хьюстона, по прогнозам, возобновит работу 9 июля во второй половине дня.

Напомним:

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Стоимость доставки флагманской сырой нефти Urals в Азию из черноморского порта Новороссийск упала до самого низкого уровня с октября.

Цены на нефть упали после четырехнедельного роста, поскольку перспектива соглашения о прекращении огня в Газе ослабила геополитическую напряженность на Ближнем Востоке.

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