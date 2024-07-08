Ціни на нафту впали через послаблення геополітичної напруги на Близькому Сході

Ціни на нафту впали після чотиритижневого зростання, оскільки перспектива угоди про припинення вогню в Газі послабила геополітичну напруженість на Близькому Сході.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 12 центів, або на 0,1%, до 86,42 долара за барель. Нафта WTI знизилась на 28 центів, або на 0,3%, до 82,88 долара за барель.

Переговори щодо американського плану припинення вогню, спрямованого на припинення дев'ятимісячної війни в Газі, тривають за посередництва Катару та Єгипту.

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"Якщо з переговорів про припинення вогню вийде щось конкретне, це на деякий час зніме частину геополітичних ставок з ринку", - сказав аналітик ІГ Тоні Сікамор з Сіднея.

Водночас інвестори оцінювали потенційні перебої в постачанні енергоносіїв до США через тропічний шторм "Берил".

Порти Корпус-Крісті, Х'юстона, Галвестона, Фріпорта і Техас-Сіті були закриті в неділю для підготовки до шторму, який може перерости в ураган 2 категорії після того, як досягне узбережжя Техасу між Галвестоном і Корпус-Крісті.

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Закриття портів може призвести до тимчасової зупинки експорту сирої нафти та зрідженого природного газу, поставок нафти на нафтопереробні заводи, а також поставок моторного палива з цих заводів.

"Хоча це ставить під загрозу видобуток нафти і газу на шельфі, занепокоєння, коли шторм досягне суші, викликає потенційний вплив, який він може мати на інфраструктуру нафтопереробних заводів, - зазначають аналітики ING на чолі з Уорреном Паттерсоном у своїй записці.

Економічна правда.