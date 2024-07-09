Бизнесмены из РФ получили более 11 миллиардов долларов дивидендов из-за бума военной экономики

По меньшей мере дюжина российских бизнесменов получила более 1 трлн руб. (11,3 млрд долл) за 2023 год и в первом квартале 2024 года в виде дивидендов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Российские магнаты получили 11, 3 миллиарда долларов в виде дивидендов, поскольку их компании возобновили или увеличили выплаты на фоне адаптации экономики РФ к санкциям.

Сообщается, что многие из этих магнатов тесно связаны с президентом Владимиром Путиным, лишь некоторые – попали под санкции из-за войны, которая длится уже третий год.

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Вагит Алекперов, ключевой акционер и бывший президент нефтяного гиганта ПАО "Лукойл", возглавил список с дивидендами в размере около 186 млрд руб. Он находится под санкциями Великобритании и Австралии, но до сих пор избегал санкций США и Евросоюза.

Миллиардеры Алексей Мордашов из ПАО "Северсталь" и Владимир Лисин из ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" оказались следующими со 148 млрд руб. и 121 млрд руб. дивидендного дохода соответственно. Мордашов находится под санкциями США, Великобритании и ЕС, тогда как Лисин не находится под серьезными ограничениями.

В то же время отмечается, что миллиардеры столкнулись с проблемой, куда инвестировать свои дивиденды после того, как санкции заставили многих обратиться к внутреннему рынку. В мае частные инвесторы вложили на Московской бирже 116,3 млрд руб, что является рекордным месячным показателем в 2024 году.

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В сообщении добавляют, что Инвестиции в российскую промышленность выросли на 14,5% в годовом исчислении в первом квартале до рекордных почти 6 трлн руб. Однако внутренние возможности ограничены.

Многие государственные корпорации, такие как ПАО "Газпром нефть" и крупнейший российский банк ПАО "Сбербанк", никогда не прекращали выплачивать дивиденды, получая рекордную прибыль во время войны. В прошлом месяце акционеры Сбербанка утвердили рекордные 752 млрд руб дивидендов за 2023 год.

Напомним:

В России фактически прекратила действовать госпрограмма семейной ипотеки, которую президент РФ Владимир Путин поручил продлить до 2030 года.

Падение обменного курса российского рубля привело к тому, что Россия выбыла из десятки крупнейших экономик мира в долларовом эквиваленте.

Российские власти инициировали рекордное за 11 лет повышение тарифов на газ, чтобы увеличить бюджет "Газпрома", который в прошлом году получил рекордный в своей истории чистый убыток.