В Росії перестали видавати сімейні іпотеки, всупереч указу Путіна

У Росії фактично припинила діяти держпрограма сімейної іпотеки, яку президент РФ Володимир Путін доручив продовжити до 2030 року.

Про це повідомляє російський Forbes.

Повідомляється, що з 15 найбільших банків за обсягом видачі іпотечних кредитів заявки продовжують приймати лише шість, але вони висувають клієнтам умови.

У Сбербанку виданню заявили, що готові продовжити видавати іпотечні кредити, коли уряд оприлюднить нові умови держпрограми. Колишні параметри програми припинили свою дію 1 липня.

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Також на невизначений час призупинили сімейну іпотеку у ВТБ, банку "Дом.РФ", Альфа-банку, Газпромбанку, "Уралсибе", РСГБ, банку "Ак Барс" і РНКБ.

У Совкомбанку, ПСБ і Абсолют Банку приймають заявки на сімейну іпотеку тільки у сімей, які виховують дітей з інвалідністю. У МКБ і банку "Санкт-Петербург" заявку на отримання сімейної іпотеки можуть подати тільки сім'ї з дитиною або дітьми, народженими в 2018-2023 роках.

При цьому банки, які продовжують приймання заявок, здебільшого збирають контакти на майбутнє, оскільки не хочуть втрачати клієнтську базу після відновлення сімейної іпотеки на нових умовах.

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Уряд запустив сімейну іпотеку під 6% річних у 2018 році. Довгий час вона залишалася однією з найпопулярніших і найдоступніших держпрограм на купівлю житла в новобудові на тлі двозначних ставок за власними програмами банків.

Держпрограма мала завершитися 1 липня 2024 року, але Путін під час послання Федеральним зборам доручив продовжити її до 2030 року зі збереженням процентної ставки 6%.

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