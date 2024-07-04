Росія вилетіла з 10 найбільших економік світу

Падіння обмінного курсу російського рубля призвело до того, що Росія вибула з десятки найбільших економік світу в доларовому еквіваленті.

Про це йдеться з даних Всесвітнього банку.

У 2023 році російська економіка зросла на 3,6% – більше, ніж світова, але через послаблення рубля відносно долара її розмір скоротився на 10,8% – з 2,27 трлн дол до 2,02 трлн дол.

В результаті за розміром економіки Росія опустилась з восьмого на 11-е місце, пропустивши вперед Італію, Бразилію та Канаду, хоча вони торік зростали повільніше: 0,9%, 2,9% та 1,1% відповідно.

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Схожа ситуація сталася з Японією: через падіння курсу єни вона опустилася на четверте місце, пропустивши на третє місце Німеччину.

Лідирують з величезним відривом США: американська економіка на третину більша за китайську – 27,4 трлн дол проти 17,8 трлн дол відповідно.

Як виглядає десятка найбільших економік світу:

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США – $27,361 трлн Китай – $17,795 трл Німеччина – $4,456 трлн Японія – $4,213 трлн Індія – $3,550 трлн Велика Британія – $3,340 трлн Франція – $3,031 трлн Італія – $2,255 трлн Бразилія – $2,174 трлн Канада – $2,140 трлн

Росія вперше потрапила до десятки найбільших економік в середині нульових, коли економіка швидко зростала, але у 2009 році вперше вибула. Через кризи та девальвації Росія то поверталась, то вибувала. Востаннє РФ зайшла в десятку у 2022 році коштом аномального зміцнення рубля.

У 2023 році валовий внутрішній продукт України збільшився на 5,3%, а у доларах, за оцінкою Світового банку, розмір виріс зі 162 млрд дол до 178,8 млрд дол. Як наслідок, у рейтингу Україна піднялась з 59-го місця на 57-ме.

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