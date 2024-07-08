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Оккупанты не проводят технические ремонты на ЗАЭС: состояние ее оборудования неизвестно

Понедельник, 8 июля 2024, 15:01 - Артур Крыжный

На данный момент нет детальной информации о техническом состоянии оборудования на временно оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщил председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Олег Кориков.

"На сегодня фактически неизвестно подробно техническое состояние оборудования и систем безопасности на Запорожской АЭС. Речь идет о трубопроводах, машинах, механизмах, насосном оборудовании", - сказал Кориков.

По его словам, оккупационная администрация станции не выполняет требования регламентов по безопасности, не проводит в должном объеме ремонты и техническое обслуживание и тому подобное.

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Кориков также напомнил, что сейчас информация из системы радиационного мониторинга на ЗАЭС не поступает в режиме онлайн в Энергоатом и в МАГАТЭ. Он пояснил, что всего система состоит из 18 станций мониторинга, из которых 4 станции выведены из строя.

"Это уменьшает наши возможности контроля радиационного состояния на Запорожской АЭС и прилегающей территории", - подчеркнул глава ГИЯРУ.

Напомним:

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что на этой неделе обстрелами и пожаром была разрушена внешняя станция радиационного мониторинга.

За последнюю неделю в Энергодаре в результате атак беспилотников были разрушены две подстанции "Луч" и "Радуга", что привело к длительному обесточиванию города, но не повлияло на электроснабжение Запорожской АЭС.

Экономическая правда.

ЗАЭС война
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