В МАГАТЕ розповіли про наслідки атак безпілотників на підстанції Запорізької АЕС

За останній тиждень в Енергодарі внаслідок атак безпілотників було зруйновано дві підстанції "Луч" і "Радуга", що призвело до тривалого знеструмлення міста, але не вплинуло на електропостачання Запорізької АЕС.

Про це повідомляють на сайті Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), передає "Інтерфакс-Україна".

"У зв'язку з пошкодженням електричної інфраструктури останніх днів Енергодар залишався без світла приблизно 16 годин - із 20:00 п'ятниці (21 червня) до обіду суботи (22 червня)", - розповіли в МАГАТЕ.

За його інформацією, на ПС "Радуга" безпілотник у п'ятницю ввечері пошкодив один із двох трансформаторів, з якого витекло масло, а всього за кілька днів до цього - у середу, 19 червня, було зруйновано ще одну з підстанцій Енергодара - "Луч".

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Уточнено, що після руйнування ПС "Луч", що постачає електроенергією частині Енергодара та до інших районів, її частково замінила ПС "Радуга", яку перед тим також було пошкоджено. Енергопостачання Енергодара було відновлено за допомогою його резервного трансформатора.

За словами гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, ця ситуація ще більше посилила його занепокоєння з приводу крихкості та вразливості української електроенергетичної інфраструктури, що має вирішальне значення також для ядерної та радіаційної безпеки, навіть з урахуванням того, що енергопостачання шести реакторів ЗАЕС цього разу не постраждало.

Станція продовжує отримувати електроенергію, необхідну для охолодження зупинених реакторів, від останньої основної лінії електропередач напругою 750 кВ та останньої резервної лінії електропередачі 330 кВ.

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Однак, як зазначається, аварія на ПС "Радуга" вплинула на енергопостачання прилеглої до ЗАЕС промзони, а також зупинила роботу транспортного вузла станції, насоса водогону та деяких станцій зовнішнього радіологічного моніторингу довкілля.

"Хто б не стояв за цим, це має припинитися. Використання дронів проти станції та її околиць стає дедалі частішим. Це абсолютно неприйнятно і суперечить принципам безпеки", - зазначив Гроссі.

За словами ексголови Держатомрегулювання Григорія Плачкова, який прокоментував ситуацію з пошкодженням ПС під час брифінгу в Медіа-центрі України в Києві в понеділок, така ситуація може мати негативні наслідки для ЗАЕС, оскільки вона повинна стабільно отримувати електроенергію для забезпечення своїх потреб. Плачков додав, що загалом ситуація на ЗАЕС не покращується.

Нагадаємо:

Станом на червень прямі збитки "Енергоатома" через окупацію Запорізької атомної електростанції перевищили 210 млрд грн.

Економічна правда