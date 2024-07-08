МВФ планирует снизить комиссии для крупных стран-заемщиков, включая Украину

В Международном валютном фонде (МВФ) обсуждается пересмотр размера дополнительных комиссий и штрафов, которые взимаются с крупнейших стран-заемщиков, включая Украину, Аргентину и Египет.

Об этом сообщает Bloomberg.

Совет директоров МВФ, состоящий из 24 членов, представляющих 190 стран, входящих в состав антикризисного кредитора, и одного представителя руководства Фонда, намерен рассмотреть варианты предоставления странам послаблений во взимании комиссионных средств.

В сообщении говорится о дополнительных сборах со стран, которые берут в долг больше своей квоты или дольше выплачивают займы по программам МВФ.

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В МВФ объясняют, что дополнительные комиссии являются необходимой частью финансовой модели. Они препятствуют слишком большим заимствованиям или слишком долгому погашению кредитов.

Сообщается, что по мнению заемщиков дополнительные сборы истощают ресурсы государства, которые могли бы тратиться на продукты питания и здравоохранение. Также сборы становятся все более карательными, учитывая высокую инфляцию и высокие процентные ставки.

Высокие процентные ставки, особенно от Федеральной резервной системы США и Европейского центробанка, означают, что общая ставка по некоторым кредитам от МВФ сейчас превышает 8%. Это вдвое больше, чем до пандемии COVID-19.

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Отмечается, что США, крупнейший акционер МВФ, дали понять, что готовы пересмотреть размер сборов.

Ожидается, что окончательное решение по снижению дополнительных комиссий будет принято до конца текущего года.

Напомним:

После получения пятого транша от Международного валютного фонда размером 2,2 млрд долл, долг Украины перед МВФ вырос до 13,85 млрд долл.

Международный валютный фонд (МВФ) по итогам четвертого пересмотра программы расширенного финансирования EFF Украины обновил базовый сценарий по Украине на 2024 год. Если ранее Фонд прогнозировал рост ВВП на 3-4%, то теперь этот показатель уменьшен до 2,5-3,5%.