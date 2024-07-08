Продажи авто в Китае падают третий месяц подряд, несмотря на усилия компартии

В июне 2024 года продажи автомобилей в Китае упали на 6,9% по сравнению с предыдущим годом, сокращаясь третий месяц подряд, поскольку государственные стимулы не смогли увеличить потребительский спрос.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что продажи легковых автомобилей составили 1,78 миллиона единиц, причем темпы падения ускорились.

Ускорение составило 2,2% к маю и 5,8% к апрелю, свидетельствуют данные Китайской ассоциации легковых автомобилей.

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Ценовая война с 2023 года помогла поднять продажи китайских автомобилей в начале года, но в последние месяцы она имеет меньший эффект, несмотря на новые государственные субсидии на торговлю автомобилями, о которых было объявлено в апреле 2024 года.

Сообщается, что за первое полугодие продажи автомобилей в Китае выросли на 2,9% до 9,93 миллиона единиц.

Июньские продажи транспортных средств на новых источниках энергии, включая чисто электрические транспортные средства и подзаряжаемые гибриды, составили рекордные 48,1% от внутренних продаж автомобилей.

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Общий рост продаж электромобилей замедлился до 9,9% с 27,4% в мае, тогда как продажи плагин-гибридов подскочили на 67,2% по сравнению с ростом на 61,1% в предыдущем месяце.

Напомним:

Решение о 38% тарифах принято после расследования ЕС. Этот шаг может сократить импорт электромобилей на четверть.

Турция вскоре обнародует соглашение с китайским производителем электромобилей BYD Co. о строительстве завода стоимостью 1 миллиард долларов на западе страны.