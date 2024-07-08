В Украине за три года продали более 550 тысяч га земли: где покупали больше всего

За три года с момента открытия земельного рынка в Украине было продано 567 000 га земли. Наиболее востребованными были угодья на Полтавщине.

Об этом сообщает платформа открытых данных Опендатабот.

Отмечается, что за 3 года после открытия в Украине рынка земли было продано 567 000 га земли.

За это время также было заключено более 254 000 сделок по купле-продаже украинской сельхозземли.

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В сообщении говорится, что в целом украинцы приобрели полмиллиона га земли со средней стоимостью в 41 000 за 1 га.

За все время работы рынка наиболее востребованными стали угодья на Полтавщине: там продали 60 360 га. Средняя цена гектара земли в регионе достигала 42 650. Далее следуют Днепровщина - 58 869 га, и Харьковщина - 54 458 га.

Самой дорогой в этом году стала земля на Ивано-Франковщине: 101 000 за 1 га.

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Лишь четверть земельных угодий меняют владельца через куплю-продажу. Подавляющее большинство изменений владельцев касаются земли, которую получают в наследство - это 65% отчуждений.

Сообщается, что из трех лет, больше всего покупали землю в 2023 году - 179 921 га.

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Напомним:

В этом году правительственные и неправительственные операторы противоминной деятельности уже обследовали более 115 тыс га земель сельхозназначения, из которых вернули в хозяйственную эксплуатацию 108 тыс га.

По меньшей мере 1283 га продали украинские компании за почти 3 месяца, по состоянию на 18 марта 2024 года. Так, после открытия рынка земли для юридических лиц, несмотря на ожидания, бизнес начал продавать землю, а не покупать.