Бізнес продав понад 1200 гектарів землі після відкриття ринку: хто володіє найбільшою кількістю землі

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Щонайменше 1283 га продали українські компанії за майже 3 місяці, станом на 18 березня 2024 року. Так, після відкриття ринку землі для юридичних осіб, попри очікування, бізнес почав продавати землю, а не купляти.

Про це свідчать дані платформи Опендатабот.

За даними Державного земельного кадастру (ДЗК), 12 компаній через продаж угідь зменшили свої земельні володіння до розміру менше 100 га, тож вибули з переліку системи земельного моніторингу. Наразі ДЗК відстежує 271 українську компанію, яка володіє ділянками понад 100 га.

Від початку 2024 року щонайменше 342 земельні ділянки були продані.

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Найбільшою кількістю землі в Україні володіє агрофірма "Світанок": понад 5 тисяч га станом на середину березня цього року. На другому місці – Дружківське рудоуправління: 3,3 тисячі га. Трійцю замикає "Землетрейд" – 3 тисячі га.

Варто зазначити, що "Землетрейд" за неповні три місяці продав майже 160 га своєї землі. Проте найбільшу кількість землі за цей час продала компанія "А.Т.К." – 284 га.

опендатабот

Робити висновки стосовно ефективності функціонування ринку землі для юридичних осіб ще зарано, вважає голова Центру аналізу політики "Зміст" Елліна Юрченко. На її думку, перші результати можна побачити лише через 6-12 місяців після відкриття ринку.

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"Юридичні особи ще до відкриття ринку землі для них могли придбати землю — тобто їх бенефіціари могли це зробити. Адже у громадян України була можливість купувати до 100 га, а з 1 січня 2024 року ліміт збільшився до 10 тисяч гектар. Тобто, можливо, компанії таким чином оптимізують свою кількість власників землі і далі продовжують купувати землю на фізичних осіб – громадян України", – зауважила Юрченко.

Водночас з моменту відкриття ринку іноземці ані як приватні особи, ані як бенефіціари компаній, все ще не можуть придбавати українську землю.

Так, наприклад, 4 компанії із топ-10 агро сфери за даними Індексу Опендатабота мають закордонних бенефіціарів, а тому не можуть купувати землі. Йдеться про такі компанії, як "Дружба-Нова", "Енселко Агро", "Старинська птахофабрика" та "ПК Дніпровський".

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Нагадаємо:

1 січня 2024 року почався новий етап запровадження закону "Про ринок землі" – ринок відкрився для юридичних осіб. Також громадяни отримають право набувати у власність до 10 тис га землі.