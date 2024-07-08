Близкий к Кремлю аналитический центр прогнозирует "тихий кризис" в экономике России

Россия может столкнуться с "тихим кризисом" в экономике во второй половине 2024 года, поскольку основные движущие силы экономического роста - потребление граждан и капитальные инвестиции - окажутся под угрозой из-за возможного повышения Центробанком ключевой ставки.

Об этом сообщает российское The Moscow Times.

К такому выводу пришли аналитики близкого к власти РФ Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

В частности, эксперты отмечают, что несмотря на номинальное ускорение роста кредитного портфеля банков, его реальная динамика замедляется из-за роста инфляции. "Это уже является признаком будущего охлаждения", - пишут аналитики.

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По их мнению, после возможного повышения процентных ставок вслед за ростом инфляции "заемщики, имеющие высокую долговую нагрузку, могут столкнуться с невозможностью за счет привлечения новых заимствований покрыть выплаты по ранее накопленному долгу".

Такой сценарий в ЦМАКП назвали "тихим кризисом", который выразится в умеренном росте просроченной задолженности по небольшим кредитам и в ряде вынужденных реструктуризаций по крупным займам. Более того, концентрация кредитного портфеля и сниженный уровень достаточности капитала у нескольких системообразующих банков может потребовать их докапитализации.

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Экономическая правда.