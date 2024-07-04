Все разделы
Укр / Рус

Россия вылетела из 10 крупнейших экономик мира

Четверг, 4 июля 2024, 16:43 - Алексей Артемчук

Падение обменного курса российского рубля привело к тому, что Россия выбыла из десятки крупнейших экономик мира в долларовом эквиваленте.

Об этом говорится из данных Всемирного банка.

В 2023 году российская экономика выросла на 3,6% - больше, чем мировая, но из-за ослабления рубля относительно доллара ее размер сократился на 10,8% - с 2,27 трлн долл до 2,02 трлн долл.

В результате по размеру экономики Россия опустилась с восьмого на 11-е место, пропустив вперед Италию, Бразилию и Канаду, хотя они в прошлом году росли медленнее: 0,9%, 2,9% и 1,1% соответственно.

Реклама:

Похожая ситуация произошла с Японией: из-за падения курса иены она опустилась на четвертое место, пропустив на третье место Германию.

Лидируют с огромным отрывом США: американская экономика на треть больше китайской - 27,4 трлн долл против 17,8 трлн долл соответственно.

Как выглядит десятка крупнейших экономик мира:

Реклама:
  1. США - $27,361 трлн
  2. Китай - $17,795 трлн
  3. Германия - $4,456 трлн
  4. Япония - $4,213 трлн
  5. Индия - $3,550 трлн
  6. Великобритания - $3,340 трлн
  7. Франция - $3,031 трлн
  8. Италия - $2,255 трлн
  9. Бразилия - $2,174 трлн
  10. Канада - $2,140 трлн

Россия впервые попала в десятку крупнейших экономик в середине нулевых, когда экономика быстро росла, но в 2009 году впервые выбыла. Из-за кризисов и девальвации Россия то возвращалась, то выбывала. Последний раз РФ зашла в десятку в 2022 году за счет аномального укрепления рубля.

В 2023 году валовой внутренний продукт Украины увеличился на 5,3%, а в долларах, по оценке Всемирного банка, размер вырос со 162 млрд долл до 178,8 млрд долл. Как следствие, в рейтинге Украина поднялась с 59-го места на 57-е.

Читайте также: "Лучшие "черные лебеди" прилетают от Малыша и Буданова". Что происходит с российской экономикой на третий год большой войны?

Напомним:

Экономику России ждут тяжелые времена из-за оттока людей и нехватки технологий, заявила в понедельник директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

Россия США Китай ВВП экономика
Реклама:
Материалы по теме
Члены ОПЕК+ продолжают нарушать собственные квоты на добычу нефти - СМИ 4 июля 2024, 14:20
Apple по требованию Роскомнадзора начала удалять VPN-сервисы в России 4 июля 2024, 13:57
США и ЕС усилили давление на банк Raiffeisen из-за связей с Россией 4 июля 2024, 10:07
Слушайте подкаст "Хроники экономики" на удобной платформе:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте