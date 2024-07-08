Японские банки массово наращивают кредитование отраслей, связанных с чипами

Крупнейшие банки Японии ускоряют свой переход к увеличенному кредитованию производства микросхем.

Об этом сообщает The Japan Times.

В сообщении говорится, что крупнейшие японские банки и региональные финансовые учреждения ускоряются, чтобы увеличить кредитование отраслей, которые могут выиграть от появления в стране новых заводов по производству микросхем.

Одиннадцать региональных банков острова Кюсю и префектуры Окинава подписали соглашение о партнерстве с целью содействия концентрации полупроводниковой промышленности в регионе.

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Сообщается, что по оценкам Центра экономических исследований Кюсю, экономический эффект от инвестиций в чипы на острове Кюсю составит 20,1 трлн иен (125,3 млрд долл) в течение 10 лет.

Ожидая роста спроса на средства со стороны этих отраслей, поскольку искусственный интеллект продолжает свое развитие, банки создали специальные команды и даже сотрудничают с региональными конкурентами, чтобы лучше подготовиться.

Отмечается, что японский "MUFG Bank" создал офис по продвижению цепочки создания стоимости полупроводниковой продукции - свой первый отдел, специализирующийся на одной отрасли.

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Инвестиции в японский полупроводниковый бизнес в последние годы растут, поскольку Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), крупнейший в мире производитель полупроводников, строит заводы в префектуре Кумамото.

А компания Rapidus, которая намерена производить чипы следующего поколения, открывает завод на Хоккайдо.

Напомним:

Япония столкнется с нехваткой почти одного миллиона иностранных работников в 2040 году, если правительство хочет достичь своих целей экономического роста, поскольку население сокращается.

Правительство России поручило к 2028 году попытаться воссоздать западные чипы середины 2000-х годов.

За последнее десятилетие расходы иностранных посетителей Японии выросли в пять раз и стали второй по величине категорией экспорта Японии, обогнав электронику и сталь.