"Нова Пошта" вышла на рынок Франции, открыв отделение в Ницце

"Ноа пошта"

"Нова пошта" вышла на рынок 14 страны мира - Франции и открыла свое сотое отделение за рубежом - в курортном городе Ницца.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отделение в Ницце будет работать по адресу 27 Avenue Notre Dame, 06000. В нем клиенты смогут получать и отправлять документы, посылки и грузы до 100 кг в и из Украины, внутри страны и между европейскими странами, где уже есть отделения Новой почты.

"В планах до конца года открыться в Париже и Леоне, а дальше и в других крупных городах - Лилль, Тулуза и Бордо", - сообщает Владимир Поперешнюк, совладелец группы компаний NOVA.

Реклама:

Время доставки посылок в Украину составит от 5 дней. Стоимость доставки из Украины в отделение во Франции будет составлять:

документы до 1 кг - 900 грн;

посылки до 2 кг - 950 грн;

посылки до 10 кг - 1500 грн;

посылки до 30 кг - 2500 грн;

груз свыше 30 кг - 100 грн за каждый килограмм.

Как сообщает компания, курьерская доставка будет работать по всей стране. Вызвать курьера клиенты могут через диджитал-инструменты: сайт, бизнес-кабинет и мобильное приложение.

Партнером компании в адресном обслуживании стала местная компания Chronopost. Кроме того, отправить посылку из Украины можно в один из 17 тысяч пунктов выдачи посылок Chronopost, расположенных по всей территории Франции.

Реклама:

Напомним:

Компания "Новая Почта" с начала 2024 года расширила сеть в Украине на 13,2% с 26,6 тыс до 30,1 тыс точек сервиса.

"Новая Почта" признана почтовым оператором года по версии ежегодной международной отраслевой премии World Post and Parcel Award.

Экономическая правда