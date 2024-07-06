"Нова Пошта" вышла на рынок Франции, открыв отделение в Ницце
"Нова пошта" вышла на рынок 14 страны мира - Франции и открыла свое сотое отделение за рубежом - в курортном городе Ницца.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отделение в Ницце будет работать по адресу 27 Avenue Notre Dame, 06000. В нем клиенты смогут получать и отправлять документы, посылки и грузы до 100 кг в и из Украины, внутри страны и между европейскими странами, где уже есть отделения Новой почты.
"В планах до конца года открыться в Париже и Леоне, а дальше и в других крупных городах - Лилль, Тулуза и Бордо", - сообщает Владимир Поперешнюк, совладелец группы компаний NOVA.
Время доставки посылок в Украину составит от 5 дней. Стоимость доставки из Украины в отделение во Франции будет составлять:
- документы до 1 кг - 900 грн;
- посылки до 2 кг - 950 грн;
- посылки до 10 кг - 1500 грн;
- посылки до 30 кг - 2500 грн;
- груз свыше 30 кг - 100 грн за каждый килограмм.
Как сообщает компания, курьерская доставка будет работать по всей стране. Вызвать курьера клиенты могут через диджитал-инструменты: сайт, бизнес-кабинет и мобильное приложение.
Партнером компании в адресном обслуживании стала местная компания Chronopost. Кроме того, отправить посылку из Украины можно в один из 17 тысяч пунктов выдачи посылок Chronopost, расположенных по всей территории Франции.
Напомним:
Компания "Новая Почта" с начала 2024 года расширила сеть в Украине на 13,2% с 26,6 тыс до 30,1 тыс точек сервиса.
"Новая Почта" признана почтовым оператором года по версии ежегодной международной отраслевой премии World Post and Parcel Award.
Экономическая правда