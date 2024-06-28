За 2024 рік "Нова Пошта" розширила мережу в Україні на 13,2% до 30 тисяч точок
Компанія "Нова Пошта" з початку 2024 року розширила мережу в Україні на 13,2% з 26,6 тис до 30,1 тис точок сервісу.
Про це повідомляє пресслужба "Нової Пошти".
Зазначається, що мережа "Нової Пошти" в Україні продовжує розширюватись, й зараз вона вже складається з 12 100 відділень та 18 000 поштоматів.
Це понад 30 000 точок сервісу, де клієнти можуть користуватись зручними та швидкими сервісами компанії. І це наразі найдоступніша мережа в країні.
"Бути ближчою до кожного українця, де б він не був — один зі стратегічних пріоритетів Нової пошти. Ми постійно моніторимо запити клієнтів про відкриття нових відділень та поштоматів, аналізуємо тренди у переміщенні людей й відкриваємо точки сервісу там, де вони потрібні людям. Наша мета — крокова доступність до усіх відділень та поштоматів, щоб бути зручними", – сказав СЕО Нової пошти Олександр Бульба.
З початку року компанія встановила 2700 нових поштоматів та відкрила 770 відділень. Найбільш активне зростання мережі відбулось у Київській, Львівській, Чернівецькій, Івано-Франківській областях.
Окрім того, "Нова Пошта" відкрила 344 нових відділення та поштомати на прифронтових територіях у Харківській, Одеській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Херсонській, Дніпропетровській областях.
Повідомляється, що до кінця року компанія планує збільшити мережу компанії до 36 000 точок сервісу.
Нагадаємо:
"Нову Пошту" визнано поштовим оператором року за версією щорічної міжнародної галузевої премії World Post and Parcel Award.
NovaPay запускає програму кредитування малого та середнього бізнесу.