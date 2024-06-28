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За 2024 рік "Нова Пошта" розширила мережу в Україні на 13,2% до 30 тисяч точок

П'ятниця, 28 червня 2024, 15:04 - Олексій Артемчук

Компанія "Нова Пошта" з початку 2024 року розширила мережу в Україні на 13,2% з 26,6 тис до 30,1 тис точок сервісу.

Про це повідомляє пресслужба "Нової Пошти".

Зазначається, що мережа "Нової Пошти" в Україні продовжує розширюватись, й зараз вона вже складається з 12 100 відділень та 18 000 поштоматів. 

Це понад 30 000 точок сервісу, де клієнти можуть користуватись зручними та швидкими сервісами компанії. І це наразі найдоступніша мережа в країні.

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"Бути ближчою до кожного українця, де б він не був — один зі стратегічних пріоритетів Нової пошти. Ми постійно моніторимо запити клієнтів про відкриття нових відділень та поштоматів, аналізуємо тренди у переміщенні людей й відкриваємо точки сервісу там, де вони потрібні людям. Наша мета — крокова доступність до усіх відділень та поштоматів, щоб бути зручними", – сказав СЕО Нової пошти Олександр Бульба.

З початку року компанія встановила 2700 нових поштоматів та відкрила 770 відділень. Найбільш активне зростання мережі відбулось у Київській, Львівській, Чернівецькій, Івано-Франківській областях. 

Окрім того, "Нова Пошта" відкрила 344 нових відділення та поштомати на прифронтових територіях у Харківській, Одеській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Херсонській, Дніпропетровській областях. 

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Повідомляється, що до кінця року компанія планує збільшити мережу компанії до 36 000 точок сервісу. 

Нагадаємо:

"Нову Пошту" визнано поштовим оператором року за версією щорічної міжнародної галузевої премії World Post and Parcel Award.

NovaPay запускає програму кредитування малого та середнього бізнесу. 

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