"Нову Пошту" визнали найкращим поштовим оператором року

Нова Пошта

"Нову Пошту" визнано поштовим оператором року за версією щорічної міжнародної галузевої премії World Post and Parcel Award.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Організатори премії зазначають, що навіть попри війну компанія збільшила свою мережу в Україні на 20%, відкрила 2 242 відділення та встановила 1 853 поштомати. Таким чином вона пропонує 27 тис. пунктів обслуговування у більш ніж 10 тис. населених пунктах по всій країні, зокрема у прифронтових містах.

"Це як "Оскар" в індустрії логістики, де ми змагалися з гігантами ринку: eBay, LibanPost, An Post, Australia Post, FedEx. Неймовірно щасливі та продовжуємо набирати оберти", – ідеться в дописі "Нової пошти".

Реклама:

Довідка. World Post & Parcel Awards – авторитетна галузева премія, яка понад 20 років відзначає здобутки в індустрії пошти та експрес-доставки.

Нагадаємо:

"Нова пошта" планує встановити додатково 500 металевих внутрішніх укриттів у відділеннях, терміналах і депо компанії впродовж наступних трьох місяців.

Реклама:

Група компаній Nova, якій належить і поштовий оператор "Нова пошта", створила компанію Нова Енерджи, яка займатиметься генерацією енергії на регулярній основі.

Nova Post – бренд, під яким працює "Нова пошта" в Європі – запровадила нову послугу для клієнтів за кордоном. Йдеться про доставку між країнами Європи.

Економічна правда.