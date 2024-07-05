Shell ожидает убытков на 2 миллиарда долларов во втором квартале: какова причина
Компания Shell Plc прогнозирует убытки в размере до 2 миллиардов долларов во втором квартале этого года из-за задержки строительства биотопливной фабрики в Нидерландах и проблем с химическим заводом в Сингапуре.
Об этом сообщает агентство Bloomberg
В начале этой недели Shell объявила о временной приостановке строительства биотопливной фабрики в Роттердаме, что приведет к неденежным убыткам после уплаты налогов в размере от 600 миллионов до 1 миллиарда долларов. Задержка связана с необходимостью пересмотреть стратегию развития проекта.
Кроме того, Shell ожидает дополнительных убытков в размере от 600 до 800 миллионов долларов в связи с химическим заводом в Сингапуре, который компания согласилась продать совместной компании Glencore Plc и PT Chandra Asri Pacific.
Несмотря на эти трудности, акции Shell выросли на 0,3% на Лондонской фондовой бирже.
Напомним:
Фонд госимущества (ФГИУ) планирует выставить национализированные 49% сети АЗС Shell в Украине на приватизационный аукцион - интерес к покупке проявляют как украинские, так и зарубежные нефтяные компании.
Фонд государственного имущества завершил процесс регистрации права собственности государства на Нефтяную компанию "Альянс-Украина".
Экономическая правда.