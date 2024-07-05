Shell ожидает убытков на 2 миллиарда долларов во втором квартале: какова причина

Компания Shell Plc прогнозирует убытки в размере до 2 миллиардов долларов во втором квартале этого года из-за задержки строительства биотопливной фабрики в Нидерландах и проблем с химическим заводом в Сингапуре.

Об этом сообщает агентство Bloomberg

В начале этой недели Shell объявила о временной приостановке строительства биотопливной фабрики в Роттердаме, что приведет к неденежным убыткам после уплаты налогов в размере от 600 миллионов до 1 миллиарда долларов. Задержка связана с необходимостью пересмотреть стратегию развития проекта.

Кроме того, Shell ожидает дополнительных убытков в размере от 600 до 800 миллионов долларов в связи с химическим заводом в Сингапуре, который компания согласилась продать совместной компании Glencore Plc и PT Chandra Asri Pacific.

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Несмотря на эти трудности, акции Shell выросли на 0,3% на Лондонской фондовой бирже.

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Фонд госимущества (ФГИУ) планирует выставить национализированные 49% сети АЗС Shell в Украине на приватизационный аукцион - интерес к покупке проявляют как украинские, так и зарубежные нефтяные компании.

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Экономическая правда.