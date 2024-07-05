В России проблемы с импортом китайских товаров из-за усиления контроля со стороны Китая

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Китай с 1 июля ужесточил экспортный контроль над продукцией, которая может использоваться в военной промышленности РФ и товарах двойного назначения.

Об этом сообщает The Moskow Times.

Сообщается, что для экспорта выбранной продукции с 1 июля требуется разрешение Министерства торговли Китая или лицензия на экспорт товаров двойного назначения. Новые требования вводятся для всех экспортеров КНР.

В список ограничений попало - оборудование, программное обеспечение, технологии, запчасти, комплектующие, двигатели для авиации и космонавтики; компоненты для производства газовых турбин; часть оборудования и софта для литейной и металлургической промышленности; любая проектная и технологическая документация для этих отраслей.

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Отмечается, что это уже усложнило доставку в РФ промышленного оборудования и техники, жалуются российские импортеры. Некоторые из них уже столкнулись из-за этого с проблемами.

В сообщении говорится, что первое, что отразится практически на всех поставках в Россию, - это затягивание сроков. Теперь гораздо больше грузов будут досматриваться таможенниками. Раньше у российских импортеров досматривали хорошо если один контейнер из 50.

Кроме того, досмотры ставят под угрозу серые и черные схемы поставок - когда под видом одной продукции декларируется другая - например, запчасти к самолетам едут как пластиковые тазики или вообще не декларируется часть груза.

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Напомним:

Кабинет министров Германии заблокировал запланированную продажу Volkswagen подразделения газовых турбин китайской компании, при этом министры сослались на соображения безопасности.

Решение о 38% тарифах принято после расследования ЕС. Этот шаг может сократить импорт электромобилей на четверть.