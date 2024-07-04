Німеччина блокує чергову велику бізнес-угоду з Китаєм через загрозу національній безпеці

Кабінет міністрів Німеччини заблокував запланований продаж Volkswagen підрозділу газових турбін китайській компанії, при цьому міністри послалися на міркування безпеки.

Про це повідомляє Reuters.

У червні 2023 року компанія MAN Energy Solutions, що входить до складу Volkswagen Group, заявила, що планує продати свій бізнес з виробництва газових турбін китайській державній компанії CSIC Longjiang GH Gas Turbine Co (GHGT).

Проте перевірка німецького уряду, розпочата у вересні, викликала занепокоєння, що Китай може використовувати газові турбіни для живлення військових кораблів.

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GHGT належить китайській державній суднобудівній корпорації, яка домінує в китайській суднобудівній галузі.

Повідомляєтсья, що рішення було прийнято на тлі зростання торговельної напруженості між ЄС та Китаєм. Міністерство економіки Німеччини може переглянути і зупинити транзакції, які можуть мати наслідки для національної безпеки, а Берлін і ЄС намагаються зменшити ризики від економічних зв'язків з Пекіном.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що виступає проти політизації нормального ділового співробітництва і створення штучних перешкод.

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Компанія MAN Energy Solutions заявила, що поважає рішення уряду і розпочне структурований процес згортання нової розробки газових турбін.

Уряд Німеччини закликав компанії зменшити свою залежність від Китаю - найважливішого торговельного партнера країни - і наполягає на створенні рівних умов для компаній.

Нагадаємо:

Рішення щодо 38% тарифів прийнято після розслідування ЄС. Цей крок може скоротити імпорт електромобілів на чверть.

Віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек, який також є міністром економіки країни закликав Китай припинити перенаправлення експорту європейських товарів до Росії, які можуть бути використані у війні проти України.