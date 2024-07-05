Агентство восстановления систематически не выполняет свои функции - Минфин

Представительство ЕС в Украине выразило обеспокоенность относительно неиспользования Агентством восстановления 150 млн евро на ремонты, и это не первый случай "неэффективного менеджмента".

Об этом говорится в ответе Министерства финансов Украины на запрос ЭП.

Ранее сообщалось, что Агентство восстановления сразу получило транш на €150 миллионов от Еврокомиссии, но довело планы финансирования подрядчикам без официального правительственного одобрения.

Так, в Министерстве финансов отметили, что Агентство восстановления систематически не выполняет свои функции. Например, оно должно обеспечить строительство водопровода в Николаевской области до 31 декабря 2024 года средствами МФО, в частности ЕИБ.

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"Процедура предусматривает, что Агентство восстановления должно предоставить проектное предложение в Министерство финансов для определения целесообразности подготовки совместного с МФО проекта. На сегодня указанное проектное предложение от Агентства восстановления в Министерство финансов не поступало", - говорится в сообщении.

Агентство восстановления не только иногда действует по своему усмотрению без надлежащих правительственных одобрений, но и не обеспечивает использование выделенных средств, утверждают в ведомстве.

Всего за период 2023-2024 годов Агентству в госбюджете было предусмотрено 195,7 млрд грн. В 2023 году из выделенных 130,4 млрд грн использовали только 82 млрд грн, а 48,4 млрд грн Агентство восстановления не использовало и вернуло в госбюджет.

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В 2024 году Агентству восстановления выделено 65,3 млрд грн, из которых по состоянию на 1 мая 2024 года использовано 10,3 млрд грн.

"Итак, проблема реализации проектов заключается не в дефиците средств, а в их неэффективном использовании", - добавили в Министерстве финансов.

Напомним:

Агентство восстановления сразу получило транш на €150 миллионов от Еврокомиссии, но довело планы финансирования подрядчикам без официального правительственного одобрения.

Ранее источники ЭП сообщали, что Минфин и Кабмин из-за "бюрократических преград" якобы блокируют распределение €150 миллионов от ЕС на защиту энергообъектов, что дополнительно блокирует вторую часть гранта на восстановление портовой инфраструктуры.

Экономическая правда.