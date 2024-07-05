Платформа X на грани официального предупреждения ЕС из-за опасного контента

Социальная медиаплатформа X получит официальное предупреждение ЕС за неспособность бороться с опасным контентом. Это грозит штрафом 6% от дохода.

Об этом сообщает Bloomberg.

Закон о цифровых услугах (DSA) требует от крупных онлайн-платформ, в частности Facebook и Х, делать больше для удаления незаконного контента и принимать меры по устранению рисков.

Сообщается, меры против Х в итоге могут привести к штрафам в размере 6% от выручки платформы.

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DSA вступил в силу в августе прошлого года, установив правила в отношении контента для платформ социальных сетей, онлайн-маркетплейсов и магазинов приложений.

Отмечается, что закон заставляет владельцев платформ бороться с дезинформацией и нежелательным контентом, таким как язык ненависти, террористическая пропаганда и реклама опасных игрушек.

Ожидается, что предупреждение объявит Европейский комиссар по вопросам внутренней торговли и услуг Тьерри Бретон до летних каникул ЕС.

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Если X не внесет необходимые изменения в ответ на предварительные выводы Европейской комиссии, орган может принять официальное решение до конца 2024 года. После этого компания может столкнуться с финансовым штрафом за несоблюдение.

Напомним:

Брюссель обвинил Apple в подавлении конкуренции в своем магазине приложений, что стало первым случаем, когда регуляторы ЕС применили новые цифровые правила к крупной технологической группе.

ЕС намерен обвинить материнскую компанию Facebook, Meta, в нарушении цифрового законодательства, что является вторым делом против крупной технологической группы.