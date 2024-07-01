Meta може втратити до 10 відсотків річного доходу через штраф ЄС

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ЄС має намір звинуватити материнську компанію Facebook, Meta, у порушенні цифрового законодавства, що є другою справою проти великої технологічної групи.

Про це повідомляє Financial Times.

Регуляторні дії Єврокомісії підпадають під дію Закону про цифрові ринки - суворі правила, покликані зламати домінування великих технологічних платформ і допомогти стартапам.

Зазначається, що технологічні гіганти повинні були виконати ці вимоги з березня цього року.

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Згідно з новими правилами, технологічні гіганти повинні отримувати згоду від користувачів, коли вони мають намір об'єднати або перехресно використовувати їхні персональні дані в різних основних послугах платформи.

В повідомленні йдеться, що регулятори стурбовані моделлю Meta "плати або погоджуйся". Наразі користувачі Facebook та Instagram можуть користуватися соціальними мережами безкоштовно, погоджуючись на збір даних, або платити за те, щоб їхні дані не поширювалися.

У разі визнання порушення закону компанії Meta загрожують значні штрафи в розмірі до 10 відсотків її глобального обороту, а за повторне порушення - до 20 відсотків.

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У Meta відреагували на звинувачення і сказали, що сподіваються на подальший конструктивний діалог з Європейською комісією, щоб довести це розслідування до кінця.

Нагадаємо:

Брюссель звинуватив Apple у придушенні конкуренції у своєму магазині додатків, що стало першим випадком, коли регулятори ЄС застосували нові цифрові правила до великої технологічної групи.

Материнська компанія Facebook провела переговори з Apple про інтеграцію моделі генеративного ШІ компанії Meta Platforms в Apple Intelligence, нещодавно анонсовану систему ШІ для iPhone та інших пристроїв.