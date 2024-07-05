В России перестали выдавать семейные ипотеки, вопреки указаниям Путина

В России фактически прекратила действовать госпрограмма семейной ипотеки, которую президент РФ Владимир Путин поручил продлить до 2030 года.

Об этом сообщает российский Forbes.

Сообщается, что из 15 крупнейших банков по объему выдачи ипотечных кредитов заявки продолжают принимать лишь шесть, но они выдвигают клиентам условия.

В Сбербанке изданию заявили, что готовы продолжить выдавать ипотечные кредиты, когда правительство обнародует новые условия госпрограммы. Прежние параметры программы прекратили свое действие 1 июля.

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Также на неопределенное время приостановили семейную ипотеку в ВТБ, банке "Дом.РФ", Альфа-банке, Газпромбанке, "Уралсибе", РСГБ, банке "Ак Барс" и РНКБ.

В Совкомбанке, ПСБ и Абсолют Банке принимают заявки на семейную ипотеку только у семей, воспитывающих детей с инвалидностью. В МКБ и банке "Санкт-Петербург" заявку на получение семейной ипотеки могут подать только семьи с ребенком или детьми, рожденными в 2018-2023 годах.

При этом банки, которые продолжают прием заявок, в основном собирают контакты на будущее, поскольку не хотят терять клиентскую базу после возобновления семейной ипотеки на новых условиях.

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Правительство запустило семейную ипотеку под 6% годовых в 2018 году. Долгое время она оставалась одной из самых популярных и доступных госпрограмм на покупку жилья в новостройке на фоне двузначных ставок по собственным программам банков.

Госпрограмма должна была завершиться 1 июля 2024 года, но Путин во время послания Федеральному собранию поручил продлить ее до 2030 года с сохранением процентной ставки 6%.

Напомним:

Падение обменного курса российского рубля привело к тому, что Россия выбыла из десятки крупнейших экономик мира в долларовом эквиваленте.

Россия два года подряд сокращает экспорт необработанных алмазов, объем экспорта за это время упал более чем на треть.