РФ втратила понад третину експорту алмазів з початку великої війни

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Росія два роки поспіль скорочує експорт необроблених алмазів, обсяг експорту за цей час впав більш ніж на третину.

Про це повідомляє російський "Коммерсантъ" з посилання на дані Кімберлійського процесу.

За два роки експорт необроблених алмаів з РФ знизився на 36% порівняно з довоєнним 2021 роком. У 2023-му загальна вартість експорту алмазів упала на 7,7% порівняно з 2022, до $3,7 млрд.

У перший рік великої війни в Україні показник впав на 24% до 2021, до 36,7 млн карат, тоді як видобуток зріс на 7%, до 41,9 млн карат.

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У 2023-му експорт продовжив падати, скоротившись ще на 12%, до 32,4 млн карат. Також упав і видобуток - на 11%, до 37,3 млн карат.

Повідомляється, що ключовий покупець російських алмазів Індія 2023 року скоротила імпорт на 11%, до 128 млн карат.

Це сталося після того, як у попередні два роки на тлі високого попиту і зростаючих цін огранувальники з Індії імпортували в 2,5 раза більше алмазів, ніж було видобуто у світі.

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В повідомленні йдеться, що це призвело до зростання рівня запасів. А подорожчання кредитів, коштом яких фінансується половина всіх закупівель у гранувальному сегменті, повністю з'їло заробіток огранувальників, що і призвело до зниження попиту.

Нагадаємо:

Уперше за 15 років російська влада почне скуповувати алмази за рахунок коштів федерального бюджету, щоб підтримати держкорпорацію "Алроса", яка потрапила під санкції та ембарго західних країн.

Єврокомісія схвалила пропозицію щодо заборони на продаж російських алмазів. Найближчим часом документ може бути направлений на розгляд усім країнам-членам Євросоюзу.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ люксові бренди, зокрема, Tiffany і Cartier, оголосили, що припинили купувати російські діаманти. Насправді ж компанії продовжують купувати російські алмази через посередників, в першу чергу Дубай.