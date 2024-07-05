Bitcoin упал ниже всего с февраля, несмотря на оптимизм на рынке акций

Bitcoin упал четвертую торговую сессию подряд, что является частью широкой распродажи криптовалют, которая контрастирует с недавними рекордными максимумами мировых акций.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что цифровой актив упал на 8,1% до самого низкого уровня с февраля в пятницу и стоил около 54 400 долл. Меньшие монеты, такие как Ether, XRP и Cardano, понесли еще большие потери, которые в некоторых случаях падение превышало 10%.

Криптовалютные торговцы в настоящее время сталкиваются с рядом проблем, среди которых снижение спроса на американские биржевые фонды, торгующие биткойнами, признаки того, что правительства утилизируют конфискованные токены, а также влияние политической нестабильности в США, которое сложно оценить.

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Кроме того, администраторы обанкротившейся биржи Mt. Gox поэтапно возвращают кредиторам огромное количество биткоинов. Торговцы не уверены, сколько из 8 млрд долл будет продано в конечном итоге. В пятницу на кошельке, привязанном к Mt. Gox, было переведено токенов на сумму 2,7 млрд долл.

Между тем индекс мировых акций MSCI Inc. колеблется возле рекордного максимума, а краткосрочная, 30-дневная корреляция между биткоином и индексом стремительно падает.

Сообщается, что инвесторы ожидают данные по занятости в США позже в пятницу, чтобы получить последние подсказки относительно перспектив политики Федеральной резервной системы.

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Экономические отчеты усиливают аргументы в пользу того, что центральный банк США должен смягчить монетарную политику в ближайшие месяцы.

Напомним:

Эмитенты стейблкоинов (стабильных криптовалют) - Tether (USDT) и Circle (USDC) - владеют казначейскими облигациями США на сумму около 120 миллиардов долларов, что больше Германии и Южной Кореи.

Лондонский банк Standard Chartered будет одним из первых в мире банков, который готовится к запуску нового подразделения специализированного на Bitcoin и Ethereum.