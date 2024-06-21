Великий банк Британії відкриє підрозділ із торгівлі криптовалютою

Лондонський банк Standard Chartered буде одним з перших у світі банків, що готується до запуску нового підрозділу спеціалізованого на Bitcoin і Ethereum.

Про це повідомляє Bloomberg.

Банк Standard Chartered створює торговий відділ для торгівлі Bitcoin та Ethereum.

Повідомляється, що новий крипто-відділ близький до початку роботи та стане частиною підрозділу з торгівлі іноземною валютою банку.

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Банки, включаючи Goldman Sachs Group Inc., торгують криптовалютними фінансовими інструментами вже багато років, але суворі правила страхування ризиків утримують їх від прямих операцій.

Даний факт ускладнює отримання прибутку для банків.

Standard Chartered є одним з декількох великих банків, які заглиблюються в криптовалюту в міру того, як розширюється її інституційне прийняття.

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Банк володіє частками у двох криптовалютних компаніях, Zodia Custody та Zodia Markets, які пропонують послуги від зберігання до позабіржової торгівлі.

Нагадаємо:

Емітенти стейблкоінів (стабільних криптовалют) - Tether (USDT) та Circle (USDC) - володіють казначейськими облігаціями США на суму близько 120 мільярдів доларів, що більше за Німеччину та Південну Корею.

Binance, найбільша у світі криптовалютна біржа, повідомляє про рекордні обсяги торгів Ethereum (ETF) на платформі після схвалення продажу біржових фондів, що торгують ETF.