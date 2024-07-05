Цены на нефть в мире растут четвертую неделю подряд
Хотя цены на нефть снизились 5 июля, но продолжали расти четвертую неделю подряд и приблизились к самым высоким уровням с конца апреля.
Об этом сообщает Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent, которые выросли на 7% за последние четыре недели подешевели на 31 цент, или на 0,4%, до 87,12 доллара за баррель.
Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate, которые выросли на 9% за последние четыре недели, стоили 83,70 доллара, что на 18 центов, или 0,2%, меньше, чем 3 июля.
Сообщается, что цены растут из-за надежд надеждах на высокий летний спрос на топливо, особенно в США, крупнейшего потребителя нефти в мире, и некоторые опасения относительно запасов предложения.
"Рыночные настроения были поддержаны на этой неделе сильными показателями мобильности и усилением геополитической напряженности на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в правление энергетической информации США сообщило о значительном сокращении запасов нефти на 12,2 млн баррелей на прошлой неделе, тогда как аналитики ожидали сокращения на 700 000 баррелей.
Между тем саудовская Saudi Aramco снизила цену на нефть марки Arab Light, которую она будет продавать в Азию в августе, до 1,80 долл за баррель, что превышает среднюю цену в Омане/Дубае, подчеркивая давление, с которым сталкиваются производители ОПЕК из-за роста предложения со стороны стран, не входящих в ОПЕК.
Напомним:
Цены на нефть увеличились во вторник, удерживаясь возле двухмесячных максимумов на фоне ожиданий роста спроса на топливо из-за летнего туристического сезона и возможного снижения процентных ставок в США.
Цены на нефть упали из-за неожиданного увеличения запасов в США, что усилило опасения относительно медленного спроса со стороны страны.