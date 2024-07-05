Цены на нефть в мире растут четвертую неделю подряд

Хотя цены на нефть снизились 5 июля, но продолжали расти четвертую неделю подряд и приблизились к самым высоким уровням с конца апреля.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent, которые выросли на 7% за последние четыре недели подешевели на 31 цент, или на 0,4%, до 87,12 доллара за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate, которые выросли на 9% за последние четыре недели, стоили 83,70 доллара, что на 18 центов, или 0,2%, меньше, чем 3 июля.

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Сообщается, что цены растут из-за надежд надеждах на высокий летний спрос на топливо, особенно в США, крупнейшего потребителя нефти в мире, и некоторые опасения относительно запасов предложения.

"Рыночные настроения были поддержаны на этой неделе сильными показателями мобильности и усилением геополитической напряженности на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в правление энергетической информации США сообщило о значительном сокращении запасов нефти на 12,2 млн баррелей на прошлой неделе, тогда как аналитики ожидали сокращения на 700 000 баррелей.

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Между тем саудовская Saudi Aramco снизила цену на нефть марки Arab Light, которую она будет продавать в Азию в августе, до 1,80 долл за баррель, что превышает среднюю цену в Омане/Дубае, подчеркивая давление, с которым сталкиваются производители ОПЕК из-за роста предложения со стороны стран, не входящих в ОПЕК.

Напомним:

Цены на нефть увеличились во вторник, удерживаясь возле двухмесячных максимумов на фоне ожиданий роста спроса на топливо из-за летнего туристического сезона и возможного снижения процентных ставок в США.

Цены на нефть упали из-за неожиданного увеличения запасов в США, что усилило опасения относительно медленного спроса со стороны страны.