Нафта торгується біля двомісячного максимуму на оптимізмі літнього попиту

Ціни на нафту збільшилися у вівторок, утримуючись біля двомісячних максимумів на тлі очікувань зростання попиту на паливо через літній туристичний сезон і можливе зниження процентних ставок в США.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 20 центів до $86,80 за барель після зростання на 1,9% на попередній сесії до найвищого закриття з 30 квітня.

Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 15 центів до 83,53 долара за барель після зростання на 2,3% до максимуму з 26 квітня.

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За словами Вандани Харі, засновника аналітичної компанії Vanda Insights, рух цін на нафту "більше обумовлений страхом і настроями, ніж фундаментальними факторами", вказуючи на перспективи літнього попиту на паливо й більш високу ймовірність конфлікту між Ізраїлем.

Очікується, що попит на бензин у США, найбільшому споживачеві нафти у світі, зросте з початком літнього сезону подорожей, який розпочнеться цього тижня зі святкуванням Дня незалежності.

Американська автомобільна асоціація прогнозує, що кількість поїздок у святковий період буде на 5,2% вищою, ніж у 2023 році, причому лише автомобільні подорожі будуть на 4,8% вищими, ніж роком раніше.

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Ознаки уповільнення інфляції в США відновлюють надію на те, що Федеральний резерв може знизити процентні ставки, можливо, у вересні.

Економічна правда.