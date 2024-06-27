Нафта дешевшає через побоювання щодо уповільнення попиту в США

Ціни на нафту впали через несподіване збільшення запасів у США, що посилило побоювання щодо повільного попиту з боку країни.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 28 центів, або на 0,3%, до 84,97 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate впали на 31 цент, або на 0,4%, до 80,59 долара за барель.

"Очікуване збільшення запасів сирої нафти і бензину в США тисне на ринок через побоювання ослаблення попиту, - сказав Цуйоші Уено, старший економіст дослідницького інституту NLI.

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"Але ринок знаходиться в ситуації перетягування канату, підкріпленої перспективою того, що ескалація в боротьбі між Ізраїлем і Хезболлою може перешкодити поставкам", - додав він.

Управління енергетичної інформації США (EIA) повідомило, що минулого тижня запаси сирої нафти в країні зросли на 3,6 млн барелів, що здивувало аналітиків, опитаних агентством Reuters, які очікували скорочення на 2,9 млн барелів.

Запаси бензину в США (USOILG=ECI), відкрийте нову вкладку, також зросли на 2,7 млн барелів, порівняно з очікуваннями аналітиків щодо скорочення на 1 млн барелів.

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Поставки автомобільного бензину, що є індикатором попиту, минулого тижня впали приблизно на 417 000 барелів на добу до 8,97 млн барелів на добу. Середній чотиритижневий показник попиту приблизно на 2% нижчий за минулорічний.

Економічна правда.