Минэнерго объяснило, почему невозможно снизить для промышленников норму об импорте 80% электроэнергии

Представители крупных промышленных предприятий Украины призвали правительство пересмотреть решение об увеличении доли импорта электроэнергии с 50% до 80% для отсутствия ограничений в поставках, Минэнерго заявляет о невозможности сделать это сейчас из-за значительного дефицита.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

В ходе рабочего совещания по проблематике импорта э/э промпредприятиями, состоявшегося в четверг под эгидой Федерации работодателей Украины (ФРУ), первый заместитель главы Минэнерго Юрий Власенко констатировал наличие значительного дефицита э/э из-за постоянных обстрелов.

"Относительно постановления - это не 100%, а 80%. Речь не идет об уменьшении 80%, только об увеличении", - сказал замминистра, добавив, что сейчас импортируется 1,7 ГВт*ч э/э, ведутся переговоры по увеличению до 2,2 ГВт*ч - "обещают, что через две-три недели решение примут".

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На совещании представители энергоструктур бизнес призывали строить собственные генерации э/э.

В свою очередь президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков подчеркнул необходимость привлечения к этому процессу Министерства финансов и Министерства экономики для решения вопросов финансирования. Также призвал отсрочить ремонт энергоагрегатов для снижения дефицита.

Кроме того, он констатировал, что принятие этого постановления об увеличении доли импорта э/э до 80% принималось без обсуждения, хотя вопрос критический для многих энергоемких предприятий.

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"80% для всех было неожиданным. Нужно было обсуждать", - сказал Каленков.

Главный аналитик GMK Center Андрей Тарасенко отметил, что в Украине стоимость э/э превышает тарифы в странах Европы и сейчас составляет 112,3 евро/МВт*ч. В то же время в ЕС суммы энергосубсидий из-за повышения цен на э/э в 2022 году составили EUR181 млн, в 2023 году - EUR194 млн.

По его данным, больше всего страдают от ситуации в энергетике предприятия горно-металлургического комплекса (ГМК). Так, доля э/э в структуре себестоимости производства железорудного концентрата составляет 60%, окатышей - 32%, стальной продукции - от 3,5% до 24%. С учетом падения цен на железорудную продукцию на мировых рынках, ожидается снижение объемов экспорта на 15% во втором полугодии 2024 года, до 2,7-3 млн тонн.

Директор по закупкам стратегического сырья и энергоресурсов группы "Метинвест" Максим Журавлев отметил, что компания работает на мировых рынках и себестоимость выпуска продукции, в условиях жесткой конкуренции, является крайне важной. В структуре себестоимости продукции более 40% занимает электроэнергия.

"Сейчас, после принятия постановления о 80%, наше производство становится убыточным. Мы пытаемся снизить затраты, но производить продукцию с отрицательным значением невозможно. Мы просто будем останавливаться, и производство будет сокращаться. Компромисс в 50% был бы компромиссом и для энергетики, и промышленности", - считает менеджер, добавив, что повышение объемов импорта э/э до 2,2 ГВт*ч могло бы в определенной степени снять спекулятивную составляющую (на аукционах по импорту э/э - ИФ-У).

И.о. директора по маркетингу Ferrexpo Ярославна Блонская констатировала, что компания очень страдает от произошедших изменений в энергетике. При этом ситуация с э/э совпала с падением цен на железорудную продукцию на мировых рынках.

"И это заставляет предприятия отрасли задумываться об остановке производства", - сказала Блонская, призвав проанализировать ситуацию и в министерствах, и в парламенте.

Напомним:

"АрселорМиттал Кривой Рог" присоединилось к позиции других энергоемких предприятий Украины, которые ранее выразили обеспокоенность относительно необоснованно завышенного требования обязательного импорта электроэнергии.

Электрометаллургический комплекс "Интерпайп Сталь" выразил обеспокоенность относительно возможных негативных последствий от введения правительством Украины новой нормы по импорту 80% электроэнергии.

Кроме того, деятельность ЧАО "Ингулецкий горно-обогатительный комбинат" из группы "Метинвест" под угрозой остановки работы из-за постановления Кабмина №611, согласно которому гарантии поставки электроэнергии будут предоставляться только тем предприятиям, которые импортируют 80% от своих потребностей.