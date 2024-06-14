Металурги б'ють на сполох: норма з імпорту електроенергії від Кабміну негативно вплине на галузь

Електрометалургійний комплекс "Інтерпайп Сталь" висловлює занепокоєння щодо можливих негативних наслідків від запровадження урядом України нової норми з імпорту 80% електроенергії.

Про це повідомляє GMK Center.

"Таке рішення Уряду України може призвести до численних негативних наслідків для вітчизняної промисловості в цілому та "Інтерпайп Сталі" зокрема", – наголошує компанія.

Наразі потужність міждержавних перетинів для імпорту електричної енергії становить 1,7 ГВт, що є значно менше за потреби всього українського бізнесу. Тобто, міжнародні домовленості держави не дозволяють виконувати нові правила, запроваджені Кабміном у травні.

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"На практиці це може призвести до штучного, навіть спекулятивного зростання попиту на імпортну електроенергію, ціна на яку може зрости до будь-якого рівня. Але задля невідключення її зможуть та будуть сплачувати лише ті підприємства, які мають мінімальні витрати на електрику в структурі собівартості своєї продукції", – додає компанія.

Для "Інтерпайп Сталь" електроенергія займає майже 25% у собівартості сталевої заготовки, яка далі постачається на заводи з виробництва сталевих труб та залізничної продукції в рамках вертикальної інтеграції групи.

"Тобто, здорожчання та підвищений попит на електроенергію не тільки вкрай негативно відобразиться на конкурентоздатності готової продукції "Інтерпайпу", а також може призвести до відсутності спроможності придбати потрібний обсяг імпортної електроенергії згідно з постановою №611", – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо:

Діяльність ПрАТ "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат" з групи "Метінвест" під загрозою зупинення роботи через постанову Кабміну №611, згідно з яким гарантії постачання електроенергію надаватимуться лише тим підприємствам, які імпортують 80% від своїх потреб.

Економічна правда.