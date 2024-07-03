"АрселорМиттал" призывает правительство пересмотреть норму об импорте не менее 80% электроэнергии

"АрселорМиттал Кривой Рог" присоединяется к позиции других энергоемких предприятий Украины, которые ранее выразили обеспокоенность относительно необоснованно завышенного требования обязательного импорта электроэнергии.

Об этом говорится в заявлении компании, которое сделано по результатам импорта электроэнергии в мае-июне этого года и анализа его влияния на экономику предприятия, региона и государства.

"Этот призыв к правительству обусловлен негативными последствиями для предприятия, отрасли, региона, бюджетов разных уровней", - говорится в сообщении пресс-службы.

Там также добавили, что, учитывая самые высокие в Европе цены на электроэнергию в Польше, Словакии, Венгрии и Румынии, откуда она импортируется, необходимость тратить дополнительные средства на ее транспортировку и платить пошлину и акцизный сбор, цена импортной электроэнергии для предприятия более чем в 2 раза превышает цену электроэнергии, которую платят его конкуренты в отрасли в странах западной Европы.

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"В таких условиях дальнейшее производство становится существенно убыточным и завод не может быть конкурентоспособным на мировом рынке металлургической продукции. Предприятие будет вынуждено значительно сокращать производство и отправить ориентировочно 1200 сотрудников в простой", - сообщают в компании.

В "АрселорМиттал Кривой Рог" считают, что в масштабе экономики региона и Украины это безусловно приведет к следующим негативным последствиям:

снижение налоговых выплат по НДФЛ и ЕСВ до 30 млн. грн. в месяц;

снижение платы за недра и экологических платежей около 60 млн. грн. в месяц;

снижение НДС на импорт сырьевых ресурсов около 120 млн. грн. в месяц;

снижение валютных поступлений ориентировочно на 90 млн. долларов США или 3,6 млрд. грн. в месяц за счет сокращения экспорта готовой продукции.

"Призываем правительство пересмотреть принятое решение и уменьшить обязательный минимальный объем импорта электроэнергии до уровня 50% в течение года, путем внесения изменений в Постановление КМУ от 30 мая 2024 г. № 611" - отметил генеральный директор "АрселорМиттал Кривой Рог" Мауро Лонгобардо.

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Как известно, 1 июня правительство приняло решение о том, что гарантия поставок электроэнергии без ограничений будет действовать только для тех предприятий, которые будут импортировать не менее 80% от своего потребления.

Напомним:

Электрометаллургический комплекс "Интерпайп Сталь" выразил обеспокоенность относительно возможных негативных последствий от введения правительством Украины новой нормы по импорту 80% электроэнергии.

Кроме того, деятельность ЧАО "Ингулецкий горно-обогатительный комбинат" из группы "Метинвест" под угрозой остановки работы из-за постановления Кабмина №611, согласно которому гарантии поставки электроэнергии будут предоставляться только тем предприятиям, которые импортируют 80% от своих потребностей.

Экономическая правда