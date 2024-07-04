Nvidia заработает 12 миллиардов долларов на чипах ИИ в Китае в 2024 году, несмотря на контроль США
Производитель микросхем Nvidia намерен заработать 12 млрд долл в Китае, продавая продукцию, которая не подпадает под экспортные ограничения США.
Об этом сообщает Financial Times.
Nvidia планирует продать в Китае в этом году чипов искусственного интеллекта на сумму 12 млрд долл, несмотря на экспортный контроль США, который ограничил ее бизнес на одном из крупнейших в мире полупроводниковых рынков.
Компания в течение ближайших месяцев поставит более 1 млн своих новых чипов H20, которые разработаны таким образом, чтобы не подпадать под американские ограничения на продажу процессоров искусственного интеллекта китайским клиентам.
Сообщается, что эта цифра почти вдвое превышает ожидаемый объем продаж Huawei китайского конкурента Nvidia.
Администрация Байдена хочет остановить поток самых мощных в мире чипов в Китай, опасаясь, что Пекин может использовать их для создания более мощных систем искусственного интеллекта военного назначения.
Каждый чип H20 стоит от 12 до 13 тыс долл, что свидетельствует о том, что Nvidia, вероятно, получит доход от продаж более 12 млрд долл.
Это больше, чем 10,3 млрд долл дохода, полученного от всего ее бизнеса в Китае - включая продажу графических чипов для компьютерных геймеров и других продуктов - в финансовом году, заканчивающемся в январе 2024 года.
Еще в 2021 году, до того, как США начали вводить экспортный контроль, на Китай приходилось более четверти общего дохода Nvidia.
С тех пор, как администрация Байдена впервые ввела ограничения на продажу мощных ИИ-чипов Nvidia в Китае в 2022 году, Nvivdia предупреждала, что ее бизнес пострадает, поскольку провайдеры облачных вычислений и ИИ-стартапы в Китае обратятся к местным альтернативам, таким как Huawei.
Сообщается, что Китай составил около 9% общего дохода Nvidia в последнем квартале, закончившемся в апреле, по сравнению с 22% за аналогичный период годом ранее.
Напомним:
Генеральный директор компании Nvidia Дженсен Хуанг в июне продал акций компании на сумму почти 169 миллионов долларов.
Nvidia потеряла более 500 миллиардов долларов рыночной стоимости с тех пор, как на прошлой неделе стала самой дорогой компанией мира после того, как ее акции упали почти на 7 процентов в понедельник.