Nvidia заработает 12 миллиардов долларов на чипах ИИ в Китае в 2024 году, несмотря на контроль США

Производитель микросхем Nvidia намерен заработать 12 млрд долл в Китае, продавая продукцию, которая не подпадает под экспортные ограничения США.

Об этом сообщает Financial Times.

Nvidia планирует продать в Китае в этом году чипов искусственного интеллекта на сумму 12 млрд долл, несмотря на экспортный контроль США, который ограничил ее бизнес на одном из крупнейших в мире полупроводниковых рынков.

Компания в течение ближайших месяцев поставит более 1 млн своих новых чипов H20, которые разработаны таким образом, чтобы не подпадать под американские ограничения на продажу процессоров искусственного интеллекта китайским клиентам.

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Сообщается, что эта цифра почти вдвое превышает ожидаемый объем продаж Huawei китайского конкурента Nvidia.

Администрация Байдена хочет остановить поток самых мощных в мире чипов в Китай, опасаясь, что Пекин может использовать их для создания более мощных систем искусственного интеллекта военного назначения.

Каждый чип H20 стоит от 12 до 13 тыс долл, что свидетельствует о том, что Nvidia, вероятно, получит доход от продаж более 12 млрд долл.

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Это больше, чем 10,3 млрд долл дохода, полученного от всего ее бизнеса в Китае - включая продажу графических чипов для компьютерных геймеров и других продуктов - в финансовом году, заканчивающемся в январе 2024 года.

Еще в 2021 году, до того, как США начали вводить экспортный контроль, на Китай приходилось более четверти общего дохода Nvidia.

С тех пор, как администрация Байдена впервые ввела ограничения на продажу мощных ИИ-чипов Nvidia в Китае в 2022 году, Nvivdia предупреждала, что ее бизнес пострадает, поскольку провайдеры облачных вычислений и ИИ-стартапы в Китае обратятся к местным альтернативам, таким как Huawei.

Сообщается, что Китай составил около 9% общего дохода Nvidia в последнем квартале, закончившемся в апреле, по сравнению с 22% за аналогичный период годом ранее.

Напомним:

Генеральный директор компании Nvidia Дженсен Хуанг в июне продал акций компании на сумму почти 169 миллионов долларов.

Nvidia потеряла более 500 миллиардов долларов рыночной стоимости с тех пор, как на прошлой неделе стала самой дорогой компанией мира после того, как ее акции упали почти на 7 процентов в понедельник.