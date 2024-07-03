Очільник Nvidia заробив 170 мільйонів доларів на продажу акцій компанії

Генеральний директор компанії Nvidia Дженсен Хуанг у червні продав акцій компанії на суму майже 169 мільйонів доларів.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Зазначається, що це стало найбільшою сумою, яку він отримав за один місяць, оскільки ненаситний попит на чіпи, що використовуються для роботи штучного інтелекту, підняв вартість акцій до нових вершин.

Продаж 1,3 мільйона акцій, перший у цьому році, відбувся протягом місяця, коли ринкова вартість Nvidia вперше піднялася вище 3 трильйонів доларів США.

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Це ненадовго зробило її найдорожчою компанією в світі і підштовхнуло 61-річного Хуанга до нечисленної групи надбагатих людей зі статками понад 100 мільярдів доларів.

Згідно з документами, серія угод була здійснена в рамках торгового плану 10b5-1, прийнятого в березні.

Домінуюча частка Nvidia на ринку висококласних прискорювачів зробила її одним з найбільших бенефіціарів захоплення штучним інтелектом. Завдяки зростанню акцій більш ніж на 150% з початку року, статки Хуана за останні шість місяців зросли більш ніж удвічі - до 63,7 мільярда доларів.

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Співзасновник компанії посідає 13-те місце в рейтингу Bloomberg Billionaires Index зі статками у 107,7 мільярдів доларів.

Нагадаємо:

Трейдери заробили майже 5 мільярдів доларів на різкому розпродажі акцій розробника мікросхем для штучного інтелекту Nvidia.

Французький антимонопольний регулятор пред'явить Nvidia звинувачення в антиконкурентних діях. Це перший випадок таких дій проти виробника комп'ютерних чіпів.

Економічна правда.