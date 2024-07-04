"Леса Украины" за полгода заработали 11 миллиардов и существенно повысили зарплаты

Государственное предприятие "Леса Украины" за полгода 2024 года заработало 11,14 млрд грн, что значительно больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Об этом сообщил генеральный директор госпредприятия Юрий Болоховец.

По его информации, отсутствие собственной переработки полностью компенсировано увеличением реализации необработанной древесины на 15%.

"Мы лишились не только переработки, но и значительных дотационных активов, которые ФГИУ реализует через Prozorro. Содержание непрофильных активов годами только вымывало средства предприятия. Как следствие - ожидаем значительного роста прибыли предприятия", - рассказал Болоховец.

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По его словам, говорить о конкретных цифрах рано, но это плюс сотни миллионов гривен к прошлогоднему показателю.

"В этом году мы существенно увеличили зарплаты работников низовых звеньев - мастеров леса, помощников лесничих, лесничих. Обеспечиваем повышенные социальные гарантии для демобилизованных, которых у предприятия уже более 500. Подтянули расценки за работы подрядчиков, которые вынуждены выживать в условиях обострения кадрового дефицита", - добавил гендиректор госпредприятия.

Напомним:

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Госпредприятию "Леса Украины" отменили победу в тендере на закупку древесины для ВСУ, хотя оно предлагало самую низкую цену.

Более 100 работников ГП "Леса Украины" ежедневно получают повестки. Это в 10 раз больше, чем в прошлом году.

Экономическая правда