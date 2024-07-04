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Победитель аукциона готов заплатить 107 миллионов за комплексы института "Дипроверф"

Четверг, 4 июля 2024, 16:16 - Виктор Волокита
 

4 июля состоялся онлайн-аукцион по приватизации единого имущественного комплекса ГП "Государственный проектный институт "Дипроверф" в системе "Прозорро.Продажи". За право собственности соревновались 13 инвесторов, цена выросла в 7 раз: до 107 млн гривен. 

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества. 

"Объект имеет перспективное логистическое расположение в Соломенском районе Киева. Новый владелец получит 18 единиц недвижимого имущества (производственные, складские, административные здания и сооружения, навес, спортивную площадку и прочее), 223 единицы движимого имущества и 5 единиц автотранспортных средств", - говорится в сообщении. 

Согласно условиям продажи, покупатель ЕМК обязан обеспечить погашение просроченной кредиторской задолженности и не допустить увольнения работников в течение шести месяцев.

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Как сообщает LIGA.net, победную ставку предложило киевское ООО "ЛВ Центр", которое занимается недвижимостью. Компания основана в апреле 2014 года, принадлежит Дмитрию Абрашкину, который является владельцем более десятка подобных фирм.

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Напомним: 

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"Николаевское морское агентство" продали на аукционе за более чем 14 миллионов

Экономическая правда 

Фонд госимущества аукцион Киев
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