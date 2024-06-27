Ціна на аукціоні приватизації зросла у 4 357 разів: це рекорд — і вирок Фонду держмайна!

Останнім часом можна бачити багато повідомлень голови Фонду держмайна про проведення успішних приватизаційних аукціонів: беруть участь десятки інвесторів, а ціни під час торгів зростають у 200 чи навіть 4 357 разів.

Це публікується десятками ЗМІ та виглядає як дуже успішна діяльність керівництва ФДМУ та його голови Віталія Коваля. Але це не зовсім так — давайте розберемося, чому.

Успішна колонія та рекорд Рівненщини

2 квітня цього року ФДМУ заявив про зростання ціни в 194 рази та успішний продаж колишньої Уманської виправної колонії. Участь в аукціоні взяли 42 учасники. При стартовій ціні 149,4 тис. грн., фінальна ціна склала 29 мільйонів гривень. Після аукціону Віталій Коваль заявив: "Цей успішний приклад вкотре показує, що сьогодні ринок сам регулює вартість об’єктів".

21 червня — чергова переможна заява ФДМУ: "Рекордне збільшення ціни — у 4 357 разів. Сьогодні ФДМУ провів ще один успішний аукціон. На онлайн-торгах вартість нерухомого майна на Рівненщині зі стартової 6 875 грн виросла до 30 млн грн. Участь в аукціоні взяли 35 учасників. Все це про те, що приватизація на часі, що ринок сам регулює остаточну ціну, а бюджет країни вкотре поповнюється коштами, які підуть на підтримку Сил оборони. Працюємо далі на Перемогу".

Реклама:

І знов десятки ЗМІ публікують цю заяву.

Що спільного в цих двох аукціонів? І про що ви не прочитаєте в офіційних заявах голови ФДМУ?

Нічия колонія, фантомний рекорд

Приватизація Уманської колонії не відбулась. Переможець відмовився підписувати протокол аукціону. І учасник, що посів друге місце — теж. Через це вони втратили приблизно по 30 тис. грн гарантійного внеску.

Приватизація нерухомого майна на Рівненщині зі зростанням вартості в у 4 357 разів теж не відбудеться! І це чітко прослідковується з поверхневого перегляду перебігу аукціону.

Як відбувається аукціон:

- учасники при реєстрації роблять закриті пропозиції;

- в день аукціону вони відкриваються, далі — 3 раунди відкритих торгів;

- учасник, який зробив найбільшу пропозицію в попередньому раунді, робить свою ставку останнім.

За результатами другого відкритого раунду торги між учасниками відбувались в діапазоні 3-3,9 мільйона гривень. А на початку третього раунду дві компанії, які зробили в закритій частині найнижчі ставки в 7000 гривень і взагалі не торгувались протягом двох раундів, зробили ставки в 29 і 30 мільйонів гривень.

Це називається не "перемога" — це свідомий зрив аукціону. Ми побачимо підтвердження в найближчі дні. А ці компанії втратять свої гарантійні внески в розмірі 1 371,59 гривень.

Такі випадки не поодинокі. Але замість оперативних висновків — ми бачимо популізм керівництва ФДМУ на темі фіктивного зростання вартості в сотні чи тисячі разів.

Чому так відбувається?

Закон про приватизацію державного та комунального майна в статті 22 передбачає, що стартова ціна встановлюється аукціонною комісією:

- для об’єкта малої приватизації — на рівні балансової вартості об’єкта (активів об’єкта). У разі відсутності балансової вартості вона визначається відповідно до Методики оцінки, що затверджується Кабінетом Міністрів України. Якщо об’єктом малої приватизації є акції чи частки — стартова ціна об’єкта малої приватизації встановлюється на рівні номінальної вартості пакета акцій (часток);

- для об’єкта великої приватизації — на рівні балансової вартості об’єкта (активів об’єкта) згідно з даними фінансової звітності за останній звітний період.

Що потрібно зробити щоб такі випадки не повторювались?

По об’єктах малої приватизації — балансоутримувачам майна варто перед приватизацією проводити незалежно оцінку майна і на цій підставі змінювати балансову вартість. Це не дорого коштує і стартова вартість буде більш реальною. Для прикладу, так було зроблено з готелем "Україна", балансова вартість якого через переоцінку в 2023 році була змінена з 34 мільйонів до більше ніж 1 мільярд гривень.

Щодо об’єктів великої приватизації — варто повернути норми, які діяли до 22.02.2024 року і передбачали, що стартова ціна об’єкта великої приватизації визначається радником, а у разі необрання радника — у процесі конкурсного відбору встановлюється аукціонною комісією на підставі вартості, визначеної відповідно до Методики оцінки, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Тож керівництву ФДМУ варто перестати гратись в піар зі зростанням вартості під час аукціонів в тисячі разів, і почати якісно готувати об’єкти до приватизації в частині визначення стартової ціни.

Це дозволить унеможливити зриви аукціонів та, головне, надасть потенційним покупцям достовірні дані про об’єкти, що пропонуються до приватизації.

І як наслідок — принесе в бюджет додаткові мільярди, що потрібні для Сил оборони України!