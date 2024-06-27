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Ціна на аукціоні приватизації зросла у 4 357 разів: це рекорд — і вирок Фонду держмайна!

Ціна на аукціоні приватизації зросла у 4 357 разів: це рекорд — і вирок Фонду держмайна!

Що не так із оцінкою майна перед приватизацією та як це позначається на успішності торгів?
Четвер, 27 червня 2024, 14:33
Андрій Журжій
засновник Inzhur, юрист, девелопер; народний депутат України 8-го скликання

Останнім часом можна бачити багато повідомлень голови Фонду держмайна про проведення успішних приватизаційних аукціонів: беруть участь десятки інвесторів, а ціни під час торгів зростають у 200 чи навіть 4 357 разів. 

Це публікується десятками ЗМІ та виглядає як дуже успішна діяльність керівництва ФДМУ та його голови Віталія Коваля. Але це не зовсім так — давайте розберемося, чому.

Успішна колонія та рекорд Рівненщини

2 квітня цього року ФДМУ заявив про зростання ціни в 194 рази та успішний продаж колишньої Уманської виправної колонії. Участь в аукціоні взяли 42 учасники. При стартовій ціні 149,4 тис. грн., фінальна ціна склала 29 мільйонів гривень. Після аукціону Віталій Коваль заявив: "Цей успішний приклад вкотре показує, що сьогодні ринок сам регулює вартість об’єктів". 

21 червня — чергова переможна заява ФДМУ: "Рекордне збільшення ціни — у 4 357 разів. Сьогодні ФДМУ провів ще один успішний аукціон. На онлайн-торгах вартість нерухомого майна на Рівненщині зі стартової 6 875 грн виросла до 30 млн грн. Участь в аукціоні взяли 35 учасників. Все це про те, що приватизація на часі, що ринок сам регулює остаточну ціну, а бюджет країни вкотре поповнюється коштами, які підуть на підтримку Сил оборони. Працюємо далі на Перемогу".

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І знов десятки ЗМІ публікують цю заяву.

Що спільного в цих двох аукціонів? І про що ви не прочитаєте в офіційних заявах голови ФДМУ?

Нічия колонія, фантомний рекорд

Приватизація Уманської колонії не відбулась. Переможець відмовився підписувати протокол аукціону. І учасник, що посів друге місце — теж. Через це вони втратили приблизно по 30 тис. грн гарантійного внеску. 

Приватизація нерухомого майна на Рівненщині зі зростанням вартості в у 4 357 разів теж не відбудеться! І це чітко прослідковується з поверхневого перегляду перебігу аукціону.

Як відбувається аукціон:

- учасники при реєстрації роблять закриті пропозиції;

- в день аукціону вони відкриваються, далі — 3 раунди відкритих торгів;

- учасник, який зробив найбільшу пропозицію в попередньому раунді, робить свою ставку останнім.

За результатами другого відкритого раунду торги між учасниками відбувались в діапазоні 3-3,9 мільйона гривень. А на початку третього раунду дві компанії, які зробили в закритій частині найнижчі ставки в 7000 гривень і взагалі не торгувались протягом двох раундів, зробили ставки в 29 і 30 мільйонів гривень.

Це називається не "перемога" — це свідомий зрив аукціону. Ми побачимо підтвердження в найближчі дні. А ці компанії втратять свої гарантійні внески в розмірі 1 371,59 гривень.

Такі випадки не поодинокі. Але замість оперативних висновків — ми бачимо популізм керівництва ФДМУ на темі фіктивного зростання вартості в сотні чи тисячі разів.

Чому так відбувається?

Закон про приватизацію державного та комунального майна в статті 22 передбачає, що стартова ціна встановлюється аукціонною комісією:

- для об’єкта малої приватизації — на рівні балансової вартості об’єкта (активів об’єкта). У разі відсутності балансової вартості вона визначається відповідно до Методики оцінки, що затверджується Кабінетом Міністрів України. Якщо об’єктом малої приватизації є акції чи частки — стартова ціна об’єкта малої приватизації встановлюється на рівні номінальної вартості пакета акцій (часток);

- для об’єкта великої приватизації — на рівні балансової вартості об’єкта (активів об’єкта) згідно з даними фінансової звітності за останній звітний період.

Що потрібно зробити щоб такі випадки не повторювались?

По об’єктах малої приватизації — балансоутримувачам майна варто перед приватизацією проводити незалежно оцінку майна і на цій підставі змінювати балансову вартість. Це не дорого коштує і стартова вартість буде більш реальною. Для прикладу, так було зроблено з готелем "Україна", балансова вартість якого через переоцінку в 2023 році була змінена з 34 мільйонів до більше ніж 1 мільярд гривень.

Щодо об’єктів великої приватизації — варто повернути норми, які діяли до 22.02.2024 року і передбачали, що стартова ціна об’єкта великої приватизації визначається радником, а у разі необрання радника — у процесі конкурсного відбору встановлюється аукціонною комісією на підставі вартості, визначеної відповідно до Методики оцінки, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Тож керівництву ФДМУ варто перестати гратись в піар зі зростанням вартості під час аукціонів в тисячі разів, і почати якісно готувати об’єкти до приватизації в частині визначення стартової ціни.

Це дозволить унеможливити зриви аукціонів та, головне, надасть потенційним покупцям достовірні дані про об’єкти, що пропонуються до приватизації.

І як наслідок — принесе в бюджет додаткові мільярди, що потрібні для Сил оборони України!

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
приватизація ФДМУ аукціон
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