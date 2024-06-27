"Миколаївське морське агентство" продали на аукціоні за більш ніж 14 мільйонів

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Під час проведення аукціону ціна державного підприємства зросла у 20 разів до 14 млн 280 тис. гривень.

Про це повідомляє голова Фонду державного майна, Віталій Коваль.

Зазначається, що за актив змагалися 6 учасників. Ціна зросла у 20 разів - з майже 711 тисяч гривень до 14 млн 280 тис. гривень.

Аукціону з продажу "Миколаївського морського агентства" проходив в електронній торговій системі "Прозорро.Продажі".

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Новий власник отримає складські приміщення, обладнання, меблі та водний транспортний засіб.

Також повідомляється, що об’єкт має вигідне розташування - неподалік Чорноморського суднобудівного заводу та залізничного вокзалу, поруч з річкою Південний Буг.

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