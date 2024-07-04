БЭБ объявило экс-чиновнику подозрение о растрате 2 миллионов при закупке электроэнергии

Директору коммунального предприятия в Черновицкой области объявлено подозрение о растрате более 2 млн, которые были выделены на закупку электроэнергии для освещения города.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области сообщили о подозрении бывшему директору коммунального предприятия за растрату 2 млн грн государственных средств, выделенных на закупку электроэнергии для освещения города.

Сообщается, что в ходе следствия установлено, что бывший директор Черновицкого городского коммунального предприятия "Горсвет" по результатам проведенного тендера заключил договор с нарушением требований законодательства о публичных закупках.

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Таким образом он создал предпосылки для противоправного повышения цены на электроэнергию.

В дальнейшем экс-чиновник подписал соответствующие акты с увеличенной стоимостью. В результате городской бюджет понес более 2 млн грн убытков.

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