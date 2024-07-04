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БЭБ объявило экс-чиновнику подозрение о растрате 2 миллионов при закупке электроэнергии

Четверг, 4 июля 2024, 14:52 - Алексей Артемчук
 

Директору коммунального предприятия в Черновицкой области объявлено подозрение о растрате более 2 млн, которые были выделены на закупку электроэнергии для освещения города.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области сообщили о подозрении бывшему директору коммунального предприятия за растрату 2 млн грн государственных средств, выделенных на закупку электроэнергии для освещения города. 

Сообщается, что в ходе следствия установлено, что бывший директор Черновицкого городского коммунального предприятия "Горсвет" по результатам проведенного тендера заключил договор с нарушением требований законодательства о публичных закупках. 

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Таким образом он создал предпосылки для противоправного повышения цены на электроэнергию. 

В дальнейшем экс-чиновник подписал соответствующие акты с увеличенной стоимостью. В результате городской бюджет понес более 2 млн грн убытков. 

Напомним:

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Детективы Теруправления Бюро экономической безопасности в Закарпатской области сообщили о подозрении бывшей работнице Ужгородского городского совета в злоупотреблении служебным положением.

Бюро экономической безопасности в Киевской области сообщило о подозрении директору школы, который принял укрытие, которое не соответствовало нормам и заплатил за него из госбюджета более 3 млн.

БЭБ электроэнергия тендер
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