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В школі на Київщині побудували укриття за 3 мільйони, що не відповідало нормам

Вівторок, 2 липня 2024, 16:00 - Олексій Артемчук
 
БЕБ

Бюро економічної безпеки на Київщині повідомило про підозру директору школи, що прийняв укриття, яке не відповідало нормам і заплатив за нього з держбюджету понад 3 млн.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Детективи Територіального управління БЕБ у Київській області повідомили про підозру директору навчального закладу на Київщині, який, зловживаючи службовим становищем, завдав понад 3 млн грн збитків місцевому бюджету.

Повідомляється, що навчальний заклад замовив послуги з постачання найпростішого укриття цивільного захисту на 100 осіб. З місцевого бюджету на укриття виділено понад 3 млн грн.

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Під час виконання робіт підрядна організація збудувала укриття, яке не відповідало заявленому в тендерній документації класу згідно з державними будівельними нормами та технічною специфікацією. 

Однак директор освітнього закладу підписав акти виконаних робіт, в результаті чого було безпідставно перераховано бюджетні кошти підрядній організації в сумі понад 3 млн грн. 

Таким чином Вишгородській міській раді завдано збитків на суму понад 3 млн.

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Зазначається, що досудове розслідування триває.

Нагадаємо:

Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру директору компанії, яка завозила в Україну шоломи та бронежилети під виглядом гуманітарної допомоги нібито для потреб Нацгвардії та ЗСУ. 

Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Київській області упередили розтрату майже 204 млн грн з місцевого бюджету під час проведення тендеру з реконструкції загальноосвітньої школи.

БЕБ Київ будівництво
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