В школі на Київщині побудували укриття за 3 мільйони, що не відповідало нормам
Бюро економічної безпеки на Київщині повідомило про підозру директору школи, що прийняв укриття, яке не відповідало нормам і заплатив за нього з держбюджету понад 3 млн.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Детективи Територіального управління БЕБ у Київській області повідомили про підозру директору навчального закладу на Київщині, який, зловживаючи службовим становищем, завдав понад 3 млн грн збитків місцевому бюджету.
Повідомляється, що навчальний заклад замовив послуги з постачання найпростішого укриття цивільного захисту на 100 осіб. З місцевого бюджету на укриття виділено понад 3 млн грн.
Під час виконання робіт підрядна організація збудувала укриття, яке не відповідало заявленому в тендерній документації класу згідно з державними будівельними нормами та технічною специфікацією.
Однак директор освітнього закладу підписав акти виконаних робіт, в результаті чого було безпідставно перераховано бюджетні кошти підрядній організації в сумі понад 3 млн грн.
Таким чином Вишгородській міській раді завдано збитків на суму понад 3 млн.
Зазначається, що досудове розслідування триває.
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