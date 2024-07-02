В школі на Київщині побудували укриття за 3 мільйони, що не відповідало нормам

БЕБ

Бюро економічної безпеки на Київщині повідомило про підозру директору школи, що прийняв укриття, яке не відповідало нормам і заплатив за нього з держбюджету понад 3 млн.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Детективи Територіального управління БЕБ у Київській області повідомили про підозру директору навчального закладу на Київщині, який, зловживаючи службовим становищем, завдав понад 3 млн грн збитків місцевому бюджету.

Повідомляється, що навчальний заклад замовив послуги з постачання найпростішого укриття цивільного захисту на 100 осіб. З місцевого бюджету на укриття виділено понад 3 млн грн.

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Під час виконання робіт підрядна організація збудувала укриття, яке не відповідало заявленому в тендерній документації класу згідно з державними будівельними нормами та технічною специфікацією.

Однак директор освітнього закладу підписав акти виконаних робіт, в результаті чого було безпідставно перераховано бюджетні кошти підрядній організації в сумі понад 3 млн грн.

Таким чином Вишгородській міській раді завдано збитків на суму понад 3 млн.

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Зазначається, що досудове розслідування триває.

Нагадаємо:

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