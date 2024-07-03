БЕБ підозрює чиновницю у незаконній приватизації землі міжнародного аеропорту "Ужгород" 

Детективи Теруправління Бюро економічної безпеки у Закарпатській області повідомили про підозру колишній працівниці Ужгородської міської ради у зловживанні службовим становищем.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що підозрювана раніше очолювала департамент міського господарства та незаконно продала акціонерному товариству земельну ділянку загальною площею 0,2 га на території міжнародного аеропорту "Ужгород".

"Такі дії суперечать чинному законодавству, оскільки законом заборонена приватизація земельних ділянок під обʼєктами повітряного транспорту", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, незаконне виведення зазначеної земельної ділянки з комунальної власності є перешкодою для успішного проходження сертифікації міжнародним аеропортом "Ужгород".

Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 233 (незаконна приватизація державного, комунального майна) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання фігурантці запобіжного заходу.

Закарпатська обласна прокуратура предʼявила цивільний позов про повернення незаконно приватизованої ділянки в комунальну власність.

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Як повідомляє Zaxid.net, йдеться про колишню очільницю департаменту міського господарства Ужгородської міської ради Оксану Пайду.

Чиновниця уклала договір купівлі-продажу землі в місцевому аеропорту товариству "Закарпатінтерспорт". Згодом частина перону для літаків перейшла до бізнес-партнера мера Ужгорода Богдана Андріїва.

Нагадаємо:

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Економічна правда